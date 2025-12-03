La española Carmen Weiler, campeona de Europa de 200 espalda en piscina corta

La nadadora española Carmen Weiler ha conquistado este miércoles la medalla de oro en la prueba de los 200 metros espalda durante el Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), gracias a un tiempo de 2:01.66.

Ese registro de Carmen Weiler, campeona de Europa júnior de 50 espalda en 2021, en la línea de meta significó también un nuevo récord de España, ganando la final por delante de la británica Katie Shanahan, que se colgó la medalla de plata con 2:02.79, y de la francesa Pauline Mahieu, que se adjudicó el bronce con 2:03.02.

Primera presea

La medalla de Weiler supone la primera de la delegación española en Lublin, además de la primera presea en un Europeo de piscina corta para el país desde que lo lograra Jessica Vall en Copenhague 2017 -oro en 200 braza y bronce en 100 braza-, rompiendo una sequía de tres ediciones.

Por su parte, en la final de 100 metros braza, Carles Coll terminó en el quinto puesto, tras completar la prueba en 56.42. El neerlandés Caspar Corbeau se proclamó campeón continental de la distancia, con 55.85.

Además, Iván Martínez concluyó octavo, con un crono de 1:51.58, en la final de 200 espalda, en la que el irlandés John Shortt estableció un nuevo récord mundial júnior con una marca de 1:47.89 para colgarse el oro.

Por último, María Daza avanzó a la final de 200 metros estilos al terminar cuarta en su semifinal (1:54.41), dominada por la británica Freya Anderson (1:53.69).