Dani Olmo no volverá a jugar hasta 2026

No está siendo una temporada sencilla para Dani Olmo. El futbolista azulgrana, uno de los jugadores clave en el triunfo del Barça frente al Atlético la noche del martes, sufrió una luxación en el hombro izquierdo en la misma acción en la que marcó el segundo gol de su equipo. Tras decidir los médicos del club apostar por un tratamiento conservador, el jugador de Terrassa estará alrededor de un mes de baja. Así, no volverá a competir hasta 2026, con la esperanza de estar a disposición de Hansi Flick para el derbi del próximo 3 de enero frente al Espanyol en Cornellà.

Olmo estaba atravesando un buen momento antes de su mala caída contra el equipo de Simeone. Llegaba de marcar por dos veces ante el Alavés. Y ya contra el Atlético, forzó un penalti a Pablo Barrios, pese a que Robert Lewandowski desaprovechó el regalo de su compañero chutando el balón a las grúas del estadio. Ya en el minuto 66, con un formidable disparo a la media vuelta, Olmo confirmaba la remontada barcelonista. Pero ni siquiera pudo celebrar el gol ante el dolor sufrido en el hombro.

Después de perderse prácticamente todo el mes de octubre por culpa de una lesión en el sóleo, a Olmo no le queda otra que volver a parar en un momento en que tenía la titularidad garantizada ante la ausencia también por lesión de Fermín.

Los partidos que se pierde

Se perderá, al menos, los próximos cinco partidos: frente al Betis en Sevilla el próximo sábado, el importante partido en casa contra el Eintracht en la Champions (6 de diciembre), además de los duelos contra Osasuna en el Spotify Camp Nou (13 de diciembre) y Villarreal (21 de diciembre) en La Cerámica. Tampoco estará disponible para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, a jugar entre el 16 y el 18 de diciembre.