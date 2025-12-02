La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

En Directo
La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa
Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.
Min. 34 (0-0). Amarilla para Gwinn
Falta peligrosa en posición lateral provocada por Olga Carmona.
Min. 31 (0-0). Centro de Ona Batlle
La lateral intentó un envío aéreo pero la bola terminó en los guantes de Berger.
Min. 30 (0-0). Para Cata el tiro lejano
Probó Brand desde fuera del área y detuvo Cata Coll
Min. 28 (0-0). Fuera de juego de Claudia Pina
La jugadora del Barça avanzaba en buena posición pero la linier levantó el banderín sin esperar una corrección del VAR.
Min. 26 (0-0). Mixto de Anyomi
La delantera probó suerte pero no contactó de lleno con la bola.
Min. 25 (0-0). Despeja 'in extremis' Olga
Carmona realiza un gran tackle cuando Cerci iba a rematar a puerta.
Min. 22 (0-0) REMATA ESTHER DE CHILENA
El remate acrobático terminó en las manos de la portera alemana.
Min. 20 (0-0). Prueba el centro Olga Carmona
Intentó un centro lejano la lateral, pero Berger interceptó la intentona.
Min. 17 (0-0). Igualdad en el juego
Tras un buen inicio español el choque se ha igualado y Alemania se instala por jugadas en el campo de las locales.
Min. 15 (0-0). Para Cata el tiro de Kett
La alemana probó de lejos, pero Cata Coll paró sin problemas.
