La vuelta de la final de la Nations League, en directo | España - Alemania

La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa

Alexia Putellas defendida por Jule Branden la vuelta del partido de la final de la Nations.

Alexia Putellas defendida por Jule Branden la vuelta del partido de la final de la Nations. / JAVIER SORIANO / AFP

Marc Gómez

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League, una final que aparece apenas cuatro meses después de la cicatriz que dejó la Eurocopa perdida ante Inglaterra en los penaltis. El fútbol pocas veces concede revancha tan pronto, y esta vez lo hace con un premio mayúsculo: la opción de conquistar el tercer título de la historia de la selección.

