Szczęsny relata su drama familiar: "Me humillaba deliberadamente en público delante de desconocidos"

Wojciech Szczęsny afronta la que será, salvo renovación de última hora (e improbable), su última temporada en el FC Barcelona. El portero polaco, que regresó de su retiro en verano de 2024 para sustituir a ter Stegen, lesionado de la rodilla de gravedad, en una especie de favor al Barça, vive un momento dulce de su carrera.

Tras más de 16 años en la élite, lo mejor estaba en el final de su carrera, con un rendimiento, a pesar de algunos errores, muy positivo. Eso mismo cuenta Szczęsny en una película que lleva su nombre, en la que se presenta al polaco con una mirada profunda en su la vida. En el relato, se habla de su relación con su padre, Maciej Szczęsny, quien parece ser una figura ausente y emocionalmente distante en su vida, además de su madre y hermana.

El olvido de su padre

A través de las palabras del portero polaco, descubrimos la herida que dejó la indiferencia de su padre, quien no fue capaz de escucharle ni en los momentos importantes. En uno de los pasajes más conmovedores, Szczęsny recuerda el momento en que le llamó para contarle que se había enamorado, pero su padre, como tantas otras veces, no prestó atención y solo se centró en sí mismo. Este vacío emocional que su padre dejó, marca el punto de quiebre en la relación, convirtiéndolo en una figura casi irrelevante en el rompecabezas familiar.

Desde niño, Szczęsny sentía una mezcla de miedo y vergüenza hacia su padre. No se trataba de un miedo físico, de una amenaza directa o de abusos, sino de la humillación constante que Maciej le infligía en público. Esta humillación era emocional y psicológica, algo que le hacía sentir vulnerable y pequeño. El guardameta del FC Barcelona recuerda que muchas veces se sentía avergonzado frente a los demás, cuestionándose por qué su padre actuaba de esa manera, sin comprender del todo el motivo detrás de esas humillaciones.

A través de estos recuerdos, se deja claro que el amor y la cercanía que uno espera de un padre no existieron en su relación. "De niño, simplemente le tenía miedo. No me refiero al miedo al dolor físico ni a que me pateara el trasero, sino a que me avergonzaba deliberadamente en público delante de desconocidos. Me humillaba. Me dejaba pensando: «Papá, ¿por qué me haces esto?»", decía, en una entrevista para GQ.

En cuanto a su carrera deportiva, el guardameta no ve su camino hacia el fútbol como una forma de enfrentarse a su padre. "Szczęsny no considera su carrera deportiva un duelo simbólico con su padre. Asistía a los entrenamientos convencido de que sería delantero, no portero. Los entrenadores decidieron que jugaría bajo palos", dice en GQ.

De alguna manera, esa decisión lo marcó, pero no con el propósito de desafiar a su padre, sino simplemente porque era el camino que la vida y sus entrenadores le ofrecieron. La decisión fue más una cuestión de oportunidades que una respuesta a la relación rota con su padre. Este detalle también refleja la seriedad con la que Wojtek toma su carrera y su desarrollo personal, más allá de cualquier lucha familiar.

Su madre, el pilar fundamental de su vida

La figura de su madre, por otro lado, es mucho más significativa y positiva en la vida de Wojtek. En la película de 'Szczęsny' destaca la importancia de Alicja Szczęsna, quien, a pesar de las dificultades en su matrimonio, fue una madre cariñosa y valiente. A pesar de los problemas en su relación con Maciej, Alicja logró criar a sus hijos con una notable dosis de libertad y confianza.

Alicja Szczęsna dio a luz a Szczęsny, a pesar de que su matrimonio, con el entonces portero del Legia, estaba crítico, pero hizo todo lo posible por salvarlo. Hoy, es la mayor fan de Wojtek. Recorta cada foto suya de los periódicos y, desde que aprendió a usar internet, comparte todas las noticias sobre su hijo para que sus amigos se mantengan al día.

Después de una tragedia familiar, como la muerte de su hermana Natalia, que murió en un accidente al ser aplastada, Alicja permitió que Wojtek y su hermano jugaran y se desenvolvieran en el mundo exterior sin sobreprotegerlos. Esa libertad, aunque peligrosa en algunos momentos, les dio las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo con seguridad y resiliencia. Wojtek, al recordar su infancia, expresa una gratitud profunda hacia su madre por permitirles vivir y aprender a través de sus propias experiencias.

La experiencia de la muerte de su hermana Natalia también es un punto crucial en la vida de la familia Szczęsny. La tragedia fue un golpe devastador, pero también un momento en el que la figura materna se consolidó como un pilar de fortaleza y apoyo. A pesar de la profunda tristeza, Alicja supo guiar a sus hijos con sabiduría, permitiéndoles crecer, incluso en medio del dolor. Es notable cómo, a pesar de todo, Alicja siempre fue un apoyo constante para sus hijos, dándoles la libertad para ser ellos mismos, algo que parece ser la antítesis de la relación con su padre.

Una vida al borde del mar

La relación de Szczęsny con el mar y el puerto de Barcelona refleja también su búsqueda de un lugar donde realmente pueda sentirse en casa, lejos de los conflictos familiares. Vivir cerca del mar y tener la oportunidad de disfrutar de la playa y la tranquilidad de la vida cerca del agua le brindó una sensación de paz que nunca había experimentado en su vida. La conexión con el mar y con el entorno se presenta como una metáfora de su necesidad de encontrar un refugio emocional, un lugar donde la angustia y la tensión familiar se disuelven, aunque sea por un rato.

Lo interesante de la película es cómo, a pesar de las ausencias y los vacíos que Wojtek experimentó en su vida, nunca se rindió. La ausencia de un padre emocionalmente disponible fue dolorosa, pero la figura de su madre se presenta como un faro de apoyo incondicional. Su madre, que ahora es su mayor fan, recorta y colecciona cada artículo de prensa sobre él, demostrando un amor y un apoyo inquebrantables. Incluso con la distancia emocional de su padre, Wojtek encontró en su madre el respaldo emocional que tanto necesitaba.