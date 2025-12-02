Middleton traiciona a Antetokounmpo y hurga en la herida de los Bucks

Hasta ahora los Milwaukee Bucks podían presumir de su título copero y del récord de imbatibilidad de Doc Rivers desde que se estrenó la competición, quien también ganó en la temporada de estreno con Los Angeles Lakers. Tras la eliminación a manos de los New York Knicks el pasado viernes, no hay lugar donde esconderse. Son 13 derrotas en 22 partidos, nueve en los últimos diez, y una última ante Washington Wizards (129-126), el peor equipo de la liga, que les deja con más dudas que certezas y fuera de play-in. A priori, era la oportunidad perfecta para reconducir la mala dinámica, pero una cara familiar no tuvo piedad con Giannis Antetokounmpo, la superestrella griega de los Bucks, que superó el límite de faltas y vio como Khris Middleton, su socio del pasado con el que conquistó su único anillo en 2021, le arrebataba una necesitada victoria.

Los Bucks recuperaron la mejor versión de Kevin Porter Jr, quien anotó 30 puntos en su segundo partido tras perderse el inicio de temporada, pero volvieron a perder al escolta de 25 años por lesión al igual que dejaron escapar una ventaja de 16 puntos para acabar derritiéndose en los últimos minutos del partido. El verdugo fue precisamente Middleton, el veterano alero que fue traspasado a la franquicia de la capital estadounidense en febrero a cambio de Kyle Kuzma, quien está firmando una discreta temporada hasta el momento pero no rindió como se esperaba en su regreso a Washington, anotando una sola canasta en 20 minutos. El que tampoco estuvo dominante como de costumbre fue el propio Antetokounmpo, que a pesar de sus 26 puntos cometió 5 pérdidas y tuvo un balance de -11 en el último cuarto, el peor de su equipo.

Sin rencor

Como todo jugador que es traspasado en su carrera, Middleton tenía ganas de demostrar que en la directiva de Wisconsin habían cometido un error. Lo hizo con la ayuda de CJ McCollum, pero no le sudaron las manos en el 'clutch time' y apretó el gatillo en dos ocasiones para aniquilar a Giannis, que seguía atacando el aro pero no lo pudo contener desde la media distancia, ni desde el triple. Tan solo fueron 15 puntos para Middleton, pero ocho de ellos llegaron en los últimos cuatro minutos donde se decidió todo. Antetokounmpo falló en un intento desesperado por encima de Middleton y los dos fueron al suelo, pero solo uno se levantó rápido para penalizar la inferioridad numérica y anotar un triple, y ese fue el jugador de los Wizards, que vio como su viejo amigo se dejaba un valioso punto en el tiro libre y CJ McCollum alcanzaba los 28 puntos con otro triple para sellar el sorprendente triunfo.

Khris Middleton gets his revenge against his former team with a CLUTCH three.



Wizards beat the Bucks 😳pic.twitter.com/ahXhwTamS4 — Legion Hoops (@LegionHoops) December 2, 2025

Los Bucks habían ganado los anteriores dos encuentros desde el traspaso, y entre Middleton y Antetokounmpo sigue reinando el amor por encima del rencor, por lo menos fuera de la pista. A pesar de que los Wizards atraviesen un periodo de reconstrucción y solo sumen 3 victorias en la temporada, "al fin y al cabo es la NBA, y cualquiera puede tener una buena noche", dijo Porter Jr al final del encuentro. Doc Rivers añadió que "si permites que un equipo así se acerque, te van a ganar", y esa fue la estrategia de los Wizards, o la "salsa secreta" como lo describió el mismo entrenador: "Intentar que sea un partido igualado, y que los veteranos se encarguen del resto. Eso es lo que ha pasado esta noche".

No lo tendrán fácil los de Rivers parar redirigir el rumbo en lo que queda de semana, pues se enfrentan a Detroit Pistons, los líderes de la conferencia Este, hasta dos veces en cuatro días. Primero los reciben en casa el miércoles por la noche en su compromiso más inmediato, después acogen a los Philadelphia 76ers en un duelo directo para una plaza en el play-in el viernes por la noche, cerrando la semana con una visita a Detroit la noche siguiente. Ni margen de maniobra ni descanso suficiente para enlazar victorias cuando la situación ya empieza a ser crítica para un equipo que debe convencer a su estrella de que el proyecto todavía tiene posibilidades de éxito. En verano ya hubo especulaciones sobre una posible marcha de Antetokounmpo a los Knicks, y aunque esos rumores se han enfriado con el ritmo de competición, precedentes como el de Luka Doncic a los Lakers muestran que no se puede descartar nada hasta la fecha límite para traspasos del 5 de febrero de 2026.

Novedad en Nueva York

Mientras tanto, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández han logrado su primera victoria en casa de la temporada, por un total de 4 victorias y 16 derrotas. Los Hornets venían de cosechar dos triunfos seguidos tras romper la racha de nueve victorias seguidas de los Raptors en la prórroga, pero no tuvieron respuesta para Michael Porter Jr y sus 35 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Hasta siete veces conectó desde la larga distancia, tan solo cinco menos que el total del equipo rival. Lejos de ser un hito determinante en la carrera del entrenador catalán, supone un paso adelante para un equipo en transición que no tiene ninguna presión por ganar y su máxima responsabilidad es potenciar el talento de los jóvenes que conforman su plantilla, la más joven de toda la NBA con una media de edad de 23,3 años.