De Jong se suma a la baja de Araujo para el partido ante el Atlético de Madrid

Frenkie de Jong no jugará esta noche ante el Atlético de Madrid. El FC Barcelona ha comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el Camp Nou.

De Jong ya faltó al partido contra el Alavés del pasado sábado. Según explicó Hansi Flick, el jugador no fue convocado "por un tema privado". Al día siguiente entrenó con normalidad, pero hoy martes el club ha informado de la nueva ausencia.

Sin el neerlandés, Eric Garcia, Marc Casadó o Marc Bernal se disputan su posición en un enfrentamiento de máxima intensidad y exigencia. El último partido de De Jong fue en Stamford Bridge ante el Chelsea, que pasó por encima del Barça (3-0).

Cabe destacar que Flick debe componer un once sin la presencia tampoco de Ronald Araujo, que ha pedido tiempo para recuperarse de un problema de salud mental. El error garrafal que cometió en la Champions ante el equipo inglés parece haberle pasado factura.