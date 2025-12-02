RUGBY
Todos los detalles del sorteo del Mundial de rugby de Australia 2027 con España en el bombo 3
Los Leones vuelven 28 años después a un Mundial que se ha ampliado a 24 selecciones de las que 16 se clasifican para estrenar la fase de octavos de final
Este miércoles, a las 10.00 de la mañana (20.00 hora en Sidney) se celebrará el sorteo de la fase final del Mundial de Rugby que se celebrará en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027. El principal aliciente para los aficionados españoles es la participación de los Leones por segunda vez en su historia. España se clasificó vía la fase de clasificación en Rugby Europe, donde venció a Países Bajos y Suiza, y será su segunda participación en la Copa del Mundo, la anterior fue en 1999. El equipo que dirige el argentino Pablo Bouza ha aprovechado la ampliación a 24 selecciones para conseguir su plaza, como hizo en el 90, cuando se estrenaba la ampliación a 20 equipos.
Dos descalificaciones burocráticas
Además, se da la circunstancia de que España había quedado fuera en los Mundiales de 2019, en Japón, y en 2023, en Francia, al ser sancionada por las irregularidades llevadas a cabo por la Federación Española de Rugby que presidía el donostiarra Alfonso Feijoo en los procesos de naturalización de jugadores de otros países. Esas inelegibilidades la dejaron fuera en las anteriores ediciones y ahora regresa después de ganarlo en el campo y no perderlo en los despachos. Zimbabue también regresa al torneo, en el que también participó una sola vez, en 1991. Y la única selección que se estrena será la de Hong Kong, un equipo que al ser colonia británica, tiene muchos internacionales de esa nacionalidad.
El Mundial sorteará seis grupos de cuatro equipos, que están enclavados en cuatro bombos. Se clasifican para la fase de eliminatorias los dos primeros de cada grupo (12) además de los cuatro mejores terceros, para sumar las 16 selecciones que disputarán los octavos. Por tanto, solo ocho se quedarán fuera en la fase de grupos. Eso provoca que España tenga algunas expectativas de poder clasificarse, fiándolo a esos cuatro mejores terceros puestos.
Los cuatro bombos
Los bombos están repartidos en función del ránking de World Rugby. Así quedan:
BOMBO 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia, Argentina
BOMBO 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Japón, Gales
BOMBO 3: Georgia, ESPAÑA, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Tonga
BOMBO 4: Samoa, Portugal, Rumanía, Hong Kong China, Canadá, Zimbabue
Sorteo amable o sorteo duro
Siendo optimistas España recibirá a un grande en su grupo, en un partido en el que no tendrá opción de ganar, pero sus opciones pasarán por los rivales que salgan del Bombo 2 y del 4. En el 2 el rival más accesible, dentro de la dificultad que engendran sería Fiji (a la que ha estado a punto de ganar en Málaga y en Valladolid). A los isleños se les podría discutir el partido ofreciendo su mejor versión. Y en caso de no ganar, podría lograr un resultado que no le castigue el average final. Por orden inverso de potencial, el resto de rivales que le podrían tocar en el 2 son Gales (que pasa por un pésimo momento), Italia, Escocia y la anfitriona Australia. Y en el Bombo 4, en el que debería ganar a cualquiera de ellos, por orden de más potente a menos, podría emparejarse con Samoa, Portugal, Rumanía, Canadá, Zimbabue y Hong Kong.
Así que en el mejor de los casos podría medirse a cualquier del primero grupo, pongamos Nueva Zelanda, además de Fiji y Hong Kong. Ese sería un grupo bastante amable para los de Bouza. Por contra, se podrían encontrar con uno con Sudáfrica, Escocia y Portugal, que sería realmente duro. En el 99 se midió a Sudáfrica, Escocia y Uruguay, perdiendo los tres y sin poder posar ningún ensayo. Todos los puntos fueron anotados por el pie del apertura español Andrei Kovaklenko.
El favorito indiscutible es Sudáfrica, que ha ganado consecutivamente los dos últimos Mundiales y que a día de hoy está un par de escalones por encima de Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. Un paso más abajo están Irlanda, Escocia y Australia, tres selecciones que no son candidatas reales al título, por más que los wallabies jueguen en casa, pero que sí podrían dar sorpresas en los cruces y eliminar a alguna favorita. Sudáfrica ha ganado cuatro títulos, tres acumula Nueva Zelanda, dos tiene Australia y uno, Inglaterra. El resto no ha ganado nunca, por más que los franceses han jugado tres finales, en 1987, 1999 y 2011.
