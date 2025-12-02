Las claves de la alineación del Barça ante el Atlético: Pedri, titular

A la primera oportunidad que tuvo (sin riesgos), Hansi Flick dio la titularidad a Raphinha. Fue el pasado sábado ante el Alavés. El sábado dio la última media hora a Pedri para que se rodara. Entró precisamente por el brasileño, que le pasó el brazalete. Ante el Atlético, Pedri es titular.

Lo sería en cualquier circunstancia, y seguramente no influye el hecho de que Frenkie de Jong no esté disponible por segundo partido consecutivo. El sábado era por un motivo familiar; este martes está enfermo, con fiebre, y no ha entrado en la convocatoria. Ronald Arauijo, tampoco.

La delantera titular

Jugará de mediocentro con Pedri y el bigoleador Dani Olmo el multiusos Eric Garcia. Pasará de ejercer de lateral derecho a custodiar la defensa como hombre más retrasado del centro del campo. Vuelve Jules Koundé a su lugar habitual atrás y formará una línea con Cubarsí, Gerard Martín -estabilizado como central izquierdo- y Balde. Delante, repite por segunda vez la delantera titular: LamineYamal, Lewandowskiy Raphinha.

El once titular, en definitiva, es el compuesto por: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Olmo, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

El Atlético de Madrid formará con esta alineación: Oblak; Molina, Hancko, Giménez, Lenglet; Cardoso, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Álvarez.