El caos del acceso al Camp Nou el día del Alavés: el club culpa a "la progresiva migración de entradas a la plataforma digital"

El caos de las entradas en el partido del Barça ante el Alavés en el Camp Nou causó una enorme malestar entre los socios afectados y la directiva de Joan Laporta emprendió un proceso de auditoría de sistemas llevado a cabo durante el fin de semana. En él participaron las empresas encargadas de la gestión digital del ticketing: SlashMobility, T-Systems y Devoteam.

A través de un comunicado, el FC Barcelona ha explicado que las causas de la incidencia se produjeron como consecuencia "del progresivo incremento de entradas trasladadas a la plataforma de e-ticket de la App de Socios".

El club remarca que "esta circunstancia no se dio en ningún otro partido anterior, como los disputados contra el Athletic Club de Bilbao o durante la estancia de más de dos temporadas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, dado el menor volumen de entradas gestionadas por el sistema".

Según el texto, "esta progresiva migración a la plataforma digital se enmarca dentro de la estrategia del club para intensificar la lucha contra el fraude y la reventa de entradas, priorizando la seguridad y la protección de los socios y socias".

Asegura el club que, para evitar que una situación así se vuelva a producir, "se ha implementado la configuración óptima de los sistemas implicados en la gestión de las entradas, garantizando una distribución más eficiente durante los momentos de máxima demanda".

Cita con la prensa

Para el partido de hoy contra el Atlético de Madrid, los abonados han recibido dos opciones de acceso: la App de Socios con el QR hasta ahora habitual y un sistema adicional basado en PDF convencional. Es una medida provisional.

El FC Barcelona pide la máxima comprensión e implicación de los socios en "este proceso de digitalización en plataformas más seguras en beneficio de todos". El club ha convocado para este miércoles una rueda de prensa para detallar los hechos ocurridos, el proceso de auditoría realizado y las medidas implementadas para garantizar que esta situación no se vuelva a repetir.