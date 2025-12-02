Barça - Atlético de Madrid de Liga, en directo: última hora, alineaciones y resultado, en vivo

PREVIA

El caos de las entradas en el partido del Barça ante el Alavés en el Camp Nou causó una enorme malestar entre los socios afectados y la directiva de Joan Laporta emprendió un proceso de auditoría de sistemas llevado a cabo durante el fin de semana.

Para el partido de hoy contra el Atlético de Madrid, los abonados han recibido dos opciones de acceso: la App de Socios con el QR hasta ahora habitual y un sistema adicional basado en PDF convencional. Es una medida provisional.

El club ha dado hoy explicaciones sobre lo sucedido. Te las explicamos al detalle aquí:

El caos del acceso al Camp Nou el día del Alavés: el club culpa a "la progresiva migración de entradas a la plataforma digital"