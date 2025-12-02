En Directo
EN EL CAMP NOU
Barça - Atlético de Madrid de Liga, en directo: última hora, alineaciones y resultado, en vivo
Las claves de la alineación del Barça ante el Atlético: Pedri, titular
De Jong se suma a la baja de Araujo para el partido ante el Atlético de Madrid
El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan a partir de las 21.00 horas en el Camp Nou con el liderato de la Liga en juego. En un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España, los azulgranas defienden el primer puesto del campeonato, que traspasaría a los colchoneros en caso de victoria de los de Diego Pablo Simeone. Un empate daría la opción al Real Madrid, que juega mañana en San Mamés contra el Athletic, de recuperar el liderato.
PREVIA
Tras un arranque de temporada con muchísimas dudas, el Atlético llega al Camp Nou en un momento de forma espectacular. Ha ganado sus siete últimos partidos entre Liga y Champions. Y haciéndolo con continuas rotaciones. Hoy Simeone apuesta por la velocidad de Giuliano y Nico por las bandas para tratar de castigar la línea defensiva del Barça.
PREVIA
El caos de las entradas en el partido del Barça ante el Alavés en el Camp Nou causó una enorme malestar entre los socios afectados y la directiva de Joan Laporta emprendió un proceso de auditoría de sistemas llevado a cabo durante el fin de semana.
Para el partido de hoy contra el Atlético de Madrid, los abonados han recibido dos opciones de acceso: la App de Socios con el QR hasta ahora habitual y un sistema adicional basado en PDF convencional. Es una medida provisional.
El club ha dado hoy explicaciones sobre lo sucedido. Te las explicamos al detalle aquí:
El caos del acceso al Camp Nou el día del Alavés: el club culpa a "la progresiva migración de entradas a la plataforma digital"
Joan Domènech
PREVIA
A la primera oportunidad que tuvo (sin riesgos), Hansi Flick dio la titularidad a Raphinha. Fue el pasado sábado ante el Alavés. El sábado dio la última media hora a Pedri para que se rodara. Entró precisamente por el brasileño, que le pasó el brazalete. Ante el Atlético, Pedri es titular.
El once titular del Barça es el compuesto por: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Olmo, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
El Atlético de Madrid formará con esta alineación: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Cardoso, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González; y Julián Álvarez.
Las claves de la alineación del Barça ante el Atlético: Pedri, titular
PREVIA
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Barça-Atlético. El encuentro, que arranca a las 21.00 horas, pone en juego el liderato liguero de los azulgrana: si ganara el equipo de Simeone, habría cambio en la proa de la LaLiga.
