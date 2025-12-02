Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja y se perderá lo que queda de temporada

Aitana Bonmatí ha sido operada este martes por el doctor Antoni Dalmau de la fractura de peroné que sufrió el domingo durante un entrenamiento con la selección española y deberá permanecer cinco meses de baja. La central del FC Barcelona se perderá presumiblemente lo que queda de temporada ya que, si la recuperación cumple los plazos establecidos, regresaría la primera semana de mayo a la actividad. A cambio, el FC Barcelona recibirá una indemnización que rondará los 2,5 millones de euros por la lesión de su jugadora.

“La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses”, ha informado el club azulgrana en el comunicado emitido este mediodía tras la intervención.

Tal y como se prevé en el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, el Barcelona será indemnizado con cerca de 2,5 millones de euros por la lesión de Aitana Bonmatí a razón de más de 20.000 euros diarios por la ausencia de la jugadora. La compensación empezará a aplicarse desde el 28 de diciembre y se prolongará hasta que la futbolista reciba el alta médica. Durante ese periodo, el club ingresará 20.548 euros por día de ausencia.

Este lunes por la tarde, tras el reconocimiento al que fue sometida por los médicos del club, se decidió que la jugadora pasaría por quirófano al día siguiente sin más demora para tratar de corregir la rotura de peroné que sufrió tras un mal apoyo en el entrenamiento de la selección española la tarde anterior. Tras lesionarse, la centrocampista viajó directamente a Barcelona para acudir a los servicios médicos del club azulgrana y poner cuanto antes remedio a su dolor.

"Poner el freno"

"La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día", ha compartido en un post de Instagram este martes.

"Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje", ha reflexionado la centrocampista.