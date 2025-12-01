Ter Stegen vuelve a entrenarse con el grupo cuatro meses después de su operación

Marc-André ter Stegen ha vuelto a entrenarse con el grupo. Cuatro meses y un día después de pasar por la mesa de operaciones (el 29 de julio), el meta alemán ha comparecido en el campo con Joan Garcia y Wojciech Szczesny ejecutando los mismos ejercicios. Al menos, en los compases iniciales.

El capitán ha sido la gran novedad, lo que no implica que vaya a recibir el alta inmediatamente. Ter Stegen anunció el viernes que ya trabajaba en el campo a las órdenes de José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros, y bajo la atención de los fisioterapeutas que han tutelado su proceso de recuperación de la lesión de espalda que le llevó al quirófano para aser intervenido en Burdeos por la doctora Amélie Léglise.

Gavi, Fermín y Ter Stegen, en la grada del Camp Nou antes del Barça-Alavés. / Dani Barbeito / SPO

Los tres del primer equipo

Este lunes, coincidían los tres porteros del primer equipo, y ya no estaban ni Diego Kochen ni Eder Aller, que eran quienes le sustituían. Con la reincorporación de Ter Stegen, Hansi Flick tiene un asunto que gestionar. Indiscutible Joan Garcia, el técnico tendría que elegir un meta para la Copa del Rey.

La primera eliminatoria (diecsiseisavos de final) es el próximo 16 de diciembre. Ter Stegen está inscrito en LaLiga, aunque el dinero de su ficha por la lesión de larga duración permitió inscribir a Joan Garcia. El conflicto abierto por quien era el número uno, negándose a firmar el informe médico argumentando que sólo estaría ausente tres meses, amenazó la convivencia en el primer equipo a principios de agosto. El club le abrió un expediente disciplinario, la retirada de la capitanía y el acuerdo final llegó con la intervención de Joan Laporta.

Estaba Ter Stegen en el campo y estaba Frenkie de Jong, que se perdió el Barça-Alavés por motivos privados. Pero no está aún Ronald Araujo, a quien no se le ve desde el regreso del Chelsea-Barça. No se ha entrenado ni un día desde entonces. El Barça informó de que el defensa uruguayo sufre un virus estomacal.