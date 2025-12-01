¿Cuándo es el sorteo del Mundial de 2026? Fecha, hora, bombos. dónde ver y rivales de España

El Mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina, y aunque todavía quedan algunas selecciones por clasificar, la FIFA ya ha puesto fecha y hora para la extracción de bolas que decidirá la conformación de los grupos. A falta de que se resuelvan cuatro plazas de la repesca europea y otras dos por la repesca intercontinental, 42 de los 48 países ya lograron el pase a la fase final durante los últimos parones internacionales y pronto conocerán a sus rivales. El sorteo para el Mundial de 2026 será el 5 de diciembre a las 18:00, hora local española, y se podrá ver a través de RTVE y el canal oficial de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha anunciado que la sede del sorteo será el John F. Kennedy Center para las Artes Escénicas, el centro cultural nacional situado en Washington D.C., la capital de Estados Unidos. El calendario de los 104 partidos ya se dio a conocer en septiembre, así como el estadio inaugural y el de la gran final. El primer partido se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca de México, mientras que todo se decidirá en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los bombos

Las 48 selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de los vencedores de la repesca que irán directamente al bombo 4 y EEUU, México y Canadá, los países anfitriones, que van directamente al bombo 1 junto a España y las demás cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El bombo 2 está compuesto por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El bombo 3 incluye a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El bombo 4 todavía está por resolver, pero de momento están confirmadas selecciones menores como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

España es anunciada en el sorteo del Mundial de Sudáfrica 2010. / KIM LUDBROOK / EFE

Hay que tener en cuenta que no puede haber más de dos selecciones europeas en el mismo grupo. España es la número uno del ranking FIFA y evita a los cocos del primer bomb gracias a eso. Por ejemplo, no se enfrentaría a Argentina (segunda en el ránking) hasta la final si ambos pasan como primeros de grupo. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, a quien la selección de Luis de la Fuente solo podría enfrentarse en semifinales siempre y cuando no haya sorpresas en la fase de grupos.

Repesca europea

Los ocho partidos de semifinales de la repesca UEFA están programados para el próximo 26 de marzo, mientras que las finales de las cuatro llaves se disputarán el 31 del mismo mes.

Llave 1:

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia (local final)

Llave 2:

Semifinal 1: Ucrania vs Suecia (local final)

Semifinal 2: Polonia vs Albania

Llave 3:

Semifinal 1: Turquía vs Rumanía

Semifinal 2: Eslovaquia vs Kosovo (local final)

Llave 4:

Semifinal 1: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 2: República Checa vs República de Irlanda (local final)

Repesca intercontinental

A pesar de disputarse los mismos días (26 y 31 de marzo), la repesca intercontinental no es idéntica a la de la UEFA, pues solo participan seis equipos y dos de ellos ya esperan en la final.

República Democrática del Congo vs ganador del Jamaica vs Nueva Caledonia

Iraq vs ganador del Bolivia vs Surinam

El calendario

Este Mundial no solo será el primero de la historia en disputarse en tres países (EEUU, México y Canadá), sino que también será el primero en reunir a 48 países repartidos en 12 grupos de cuatro. Para ello, la FIFA ya ha publicado el calendario para los 104 partidos a disputar entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La fase de grupos durará hasta el 27 de junio y la fase eliminatoria empezará al dia siguiente con los dieciseisavos de final que se extenderán hasta el 3 de julio. Los octavos de final se repartirán entre el 4 y el 7 de julio, los cuartos entre el 9 y el 11, las dos semifinales se disputarán el 14 y 15 hasta llegar a la gran final el día 19 de julio. El partido por el tercero puesto será el día antes de la final.

Los dos primeros de cada grupo y los mejores ocho terceros clasificarán a los dieciseisavos de final, lo que conlleva una novedad por el número de partidos que disputaran los dos finalistas. A diferencia de los 7 partidos que se han disputado desde 1974, las dos selecciones que disputen la final del 19 de julio llegarán a disputar cinco rondas eliminatorias por un total de 8 enfrentamientos.

Las sedes

El Estadio Azteca será el primer recinto en albergar tres inauguraciones de un Mundial en toda la historia, después de hacerlo en 1970 y 1986. EEUU y Canadá recibirán a sus selecciones el día 12 para los siguientes dos partidos. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será la sede de una de las dos semifinales, mientras que el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys de la NFL será el que albergue la otra semifinal. El partido por el tercer puesto será en el Hard Rock Stadium de Miami. En total, habrá 78 partidos en Estados Unidos, 13 en México y otros 13 en Canadá.

Vista aérea del Estadio Azteca en Ciudad de México. / Carlos Ramírez / EFE

El Mundial de 2002 organizado entre Japón y Corea del Sur sigue manteniendo el récord de 20 sedes totales, pero el del año que viene tampoco se queda corto. El Mundial de 2026 se distribuirá en 16 sedes: 11 en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle), 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto, Vancouver).