BALONCESTO
La selección de baloncesto confirma la lesión de cruzado de Great Osobor
El pívot cayó lesionado en la primera parte del jugado entre España y Georgia en Tenerife
Malas noticias para Chus Mateo en su estreno como seleccionador español de baloncesto. Los servicios médicos de la Federación Española han confirmado los peores presagios sobre la lesión de rodilla de Great Osobor: "Las pruebas realizadas anoche confirman que tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación".
El pívot sufrió una lesión en la rodilla izquierda cuando llevaba 1:51 sobre el parqué del Santiago Martín de Tenerife, donde España jugaba su segundo partido clasificación para el Mundial de Qatar 2027, ante Georgia. El georgiano Mate Khatiashvili chocó con él en una penetración y la rodilla de Osobor se dobló de forma alarmante. No tenía buena pinta, como advirtió el propio seleccionador en el momento, porque el jugador salió de la pista apoyado en un miembro del staff español y en el georgiano Tornike Shengelia. Posteriormente, fue trasladado al hospital para hacer las pertinentes pruebas que han determinado la gravedad de la lesión.
A la conclusión del partido, Chus Mateo no escondió que los indicios invitaban a pensar que se trataba de una lesión grave: "Lo peor es la lesión de Osobor. Estamos muy tristes por él porque es un chico joven. Cualquier lesión es triste y es un drama. Esperemos que sea lo menos posible. No pinta bien, no podía seguir. Sólo puedo desearle lo mejor. Me da mucha pena".
