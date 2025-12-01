Polaris apuesta por Gonçalo Guerreiro para el Dakar 2026

Tras dos años dominando la categoría SSV del Rally Dakar, Polaris presenta un competitivo proyecto para la 48ª edición de la prueba que tendrá lugar en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero a cargo del piloto portugués Gonçalo Guerreiro.

El triunfo en 2024 del equipo Sébastien Loeb Racing con Xavier de Soultrait y Martin Bonnet en la categoría SSV y el siguiente año a manos de Brock Heger y su copiloto Max Eddy Jr., también en un Polaris RZR Pro R Factory de Sébastien Loeb Racing subrayan la fiabilidad, velocidad e innovación de los SSV de cara al rally más duro del mundo.

Gonçalo Guerreiro, recientemente nombrado piloto oficial de Polaris factory en el equipo de Sébastien Loeb Racing, tratará de seguir sumando triunfos para la fábrica estadounidense tras una temporada excepcional en la que se proclamó Campeón de Portugal Overall y sumó una destacada victoria en el Rally-Raid de Portugal, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos del panorama Off Road internacional.

Un rally "inteligente"

“Ha sido el mejor año de mi carrera y ahora afronto el Dakar con mucha ilusión. El RZR es un coche muy fiable y robusto y tengo ganas de ponerlo a prueba en un rally que según dicen, será una de las ediciones más duras”, aseguró el piloto portugués en la presentación el equipo que tuvo lugar la pasada semana en Rocco’s Ranch, en Barcelona.

“Las dos primeras etapas nos obligarán a ser inteligentes y manejar el coche sin cometer locuras. Es una carrera muy larga y puede pasar todo. Este será el año más difícil y con más competencia entre pilotos con coches cada vez más preparados”, afirmó el piloto. “Este coche permite correr prácticamente todo el tramo a fondo sin romper. Aunque seremos inteligentes, porque hay que mantener el coche hasta el final”, zanjó.

Apuesta por el off road

En el mismo acto, además de la estructura oficial, la marca presentó el proyecto de Alberto Herrero, Director de TH- Trucks, uno de los equipos apoyados por Polaris Iberia, y su piloto Domingo Román, que también competirán esta temporada con vehículos de la marca tras conseguir el año pasado un buen resultado en la categoría.

La marca renueva a sí su compromiso con la competición offroad. “Para Polaris, competir no es solo una cuestión de presencia: es un compromiso con la innovación y el rendimiento. Llegamos al Dakar 2026 después de dos victorias consecutivas y con un proyecto más sólido que nunca. Nuestro objetivo es claro: seguir liderando la categoría y demostrar que la tecnología de Polaris marca la diferencia”, afirmó en el acto el director de Polaris Iberia Josep Maria Cendra.