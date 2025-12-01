Laporta deja entrever un ataque externo en el caos de las entradas ante el Alavés

Joan Laporta dio algunas explicaciones este lunes sobre el caos con las entradas que se produjo antes del Barça-Alavés del sábado. El presidente barcelonista indicó que el club ha abordado “un proceso de auditoría exhaustivo para averiguar qué ocurrió y cuáles son las causas de estas incidencias técnicas”. Dijo, de hecho, saber ya lo que ocurrió y que dará parte de ello mañana martes en una rueda de prensa. Sin ser explícito, dio a entender que se produjo un ataque exterior.

“Estamos concluyendo la investigación porque se produjo una situación muy insólita, muy anómala. Y las causas todavía no están del todo determinadas. Estamos finalizando la investigación”, explicó Laporta, que defendió a los proveedores del club, “de primer orden y reconocimiento mundial”, remarcó.

“Estamos hablando de T-Systems y también estamos hablando de Slash Mobility”. Y mencionó las compañías para las que trabaja, como Inditex, Mango, Zurich… “En este sentido, les pedimos que nos den toda la información y, además, les pedimos garantías de fiabilidad de que esto no volverá a suceder”.

Joan Laporta y Rafa Yuste en el palco durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Alavés en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Laporta no quiso ser explícito sobre la posibilidad de un ataque exterior, pero pareció expandir la sospecha. Dijo que estos sistemas “llevan bastantes años funcionando y en los dos últimos en Montjuïc no ha habido casi ninguna incidencia. Dos horas antes del partido se produjo una sobrecarga que es la que estamos determinando y, casualmente, esta incidencia, esta ralentización, se acabó a la media hora de haber comenzado el partido”.

El presidente barcelonista recordó que la portavoz del club, Maria Elena Fort, ya pidió disculpas a los socios, y es lo que planea hacer de nuevo este martes en la convocatoria de prensa, aparte de explicar bien las causas del desastre después de la investigación. “El Barça en esto hemos sido víctimas. No somos culpables. Tenemos la responsabilidad de arreglarlo, por supuesto, porque es nuestra responsabilidad”.

Los aficionados del Barça entran a la grada con el partido comenzado. / Jordi Cotrina

“Dentro de todo -concluyó- acabó resolviéndose porque casi todo el mundo pudo acabar entrando. Sé que hubo un número de personas importantes que tuvieron que entrar una vez empezado el partido. Y un grupo menor se ve que se fue a casa cuando hubo la incidencia. Sin embargo, en cualquier caso, de los 45.000, 38.000 personas pudieron entrar en normalidad”, destacó.

La grada d'ánimació

Laporta explicó también que espera contar con la Licencia 1C, la que permitirá abrir el Gol Norte, antes de final de año. Entonces, dijo, habrá la grada d'animació, reclamada en el estadio con cánticos en los últimos partidos en casa.

"Yo soy el primero que quiero tener ya la grada d'animació activa y funcionando, pero no tenemos el permiso todavía por hacerla. Por eso pido a todos los socios y socios del Barça que vengan al partido contra el Atlético de Madrid que animen y que vayamos todos a una. Estamos en un campo que sigue en construcción".