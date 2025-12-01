Flick niega su "tristeza" tras el Barça-Alavés: "Soy feliz y estoy fuerte"

El Barça ganó al Alavés (3-1) y se colocó líder, pero la atención se centró en la imagen apesadumbrada y triste de Hansi Flick, solo en el banquillo, con la mirada perdida y sin atender la presencia de Raphinha, que parecía consolarle o animarle. Una imagen que generó múltiples interpretaciones y que tenía su origen en la evolución final del partido, aunque el desenlace fue satisfactorio.

Y ese origen se basa en los nervios que había en el banquillo por la incertidumbre del resultado, con un Alavés que se esmeró en buscar el empate y un Barça que era incapaz de esconder el balón. El segundo gol de Olmo no llegó hasta el último minuto del tiempo añadido.

Marcus Sorg y Hansi Flick, en el banquillo azulgrana. / Dani Barbeito / SPO

Discusión con Sorg

La tensión fue visible con las dos expulsiones de dos técnicos. La de José Ramón de la Fuente, el preparador de porteros, que ya ha visto varias rojas, y la de Marcus Sorg, "mi amigo y es la persona más importante que tengo aquí en este trabajo, aparte de mi familia", subrayó Flick.

"Hablamos de lo que tenía en la cabeza en ese momento; dentro [en el vestuario] diría algo más, pero preferí quedarme fuera [en el campo], tomar el aire y no discutir con él", comentó Flick, que el sábado había lamentado la actitud del cuarto árbitro, por no pedirle a él que tranquilizar a sus ayudantes y por no querer aclararle después el motivo de las exclusiones.

Mensajes del Girona-Madrid

Ante la repercusión de la charla con Raphinha, Flick ha querido dar su versión. Apenas estaba "desilusionado" pero no "triste". "Soy feliz aquí y me siento fuerte para lo que depare la temporada", ha subrayado. Reanimado, además, por el empate del Madrid en Girona que le ha permitido conservar el liderato adquirido el sábado.

No vio Flick el partido de Montilivi. Supo que el Girona vencía y que el Madrid empató de penalti, sin culminar la temporada "por mensajes que iba recibiendo". Como un culé del segmento sufridor, con el resultado ya conocido, accedió a contemplar un resumen del encuentro.

Flick no vio el Girona-Madrid, pero se enteró de lo que sucedía por mensajes que le mandaban; con el empate, echó un vistazo al resumen.

Frenkie de Jong, frente a Olmo con Balde a la expectativa. / Dani Barbeito / SPO

El liderato no empaña que Flick esté insatisfecho por el rendimiento global del equipo. El mal rato del Alavés terminó para el técnico cuando llegó a casa. Este lunes estaba más animado. Al final, la 14ª había sido una buena jornada de Liga.

"Tenemos capacidad y calidad para incrementrar nuestro nivel de juego, que no es el mejor que podemos alcanzar, y eso es lo que quiero ver", insistía Flick, que no siente más presión que el año pasado, sino la misma.

Raphinha, tapado, junto al canterano Tommy Marqués. / Dani Barbeito / SPO

Las dificultades sí serán mayores: el Barça ya no sorprende tanto a los rivales con su juego, y la condición de campeón excita la motivación por batirle. El técnico ha añadido la cantidad de lesiones usfridas que han limitado una mínima continuidad en las alineaciones. Confía en que, en la segunda vuelta, como en la pasada campaña, puede utilizar un once más estable.

"Somos líderes y es lo que queremos, pero no ha acabado la temporada y tenemos que seguir trabajando mucho y duro", comentó.