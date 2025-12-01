España golea a Marruecos y avanza a las semifinales del Mundial femenino de fútbol sala

La selección española femenina avanzó este lunes a las semifinales del Mundial de fútbol sala que se está disputando en Filipinas, después de vencer en los cuartos de final cómodamente, por 6-1, a Marruecos, gracias a dos buenos inicios de primera y segunda parte con 'póker' de Irene Córdoba.

El equipo entrenado por Clàudia Pons, clasificada para cuartos de final como primera de grupo tras sus triunfos ante Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7), construyó su victoria ante el combinado africano sobre un inicio eléctrico y muy efectivo que tuvo en Irene Córdoba su gran protagonista con tres tantos en menos de dos minutos, aprovechando también las dudas de las marroquíes con el balón.

Con esa holgada renta, el equipo español bajó la intensidad, también algo más exigidas en defensa por un sistema con portera-jugadora de Marruecos, apretada por el resultado. Y fue en una de esas jugadas con superioridad ofensiva en la que España tuvo la única desconexión del partido para encajar el gol en contra de Nadia Laftah.

Brasil, posible rival

Ya en la segunda mitad, con una España que controlaba el partido sin pisar a fondo el acelerador, Irene Córdoba completó su póker particular en otro gran inicio de las de Pons que sentenciaba el triunfo. Martita hizo el quinto tanto de las españolas e Irene Samper, que ya asistió a la '14' en la primera parte, convirtió el definitivo 6-1 a la salida de un córner.

En el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, la selección española ya está en semifinales ganando todos sus partidos, con 23 goles a favor y solo 4 en contra. Ahora, se enfrentará a la selección ganadora del duelo entre Brasil, gran favorita al trono, y Japón, que se disputa este martes.

"Fue un partido muy serio, no era nada fácil, las emociones y, sobre todo, la presión de querer estar en esa semifinal y seguir soñando. Ha habido algo muy importante, la afición, los familiares, sin ellos, esto sería imposible. Son unos cuartos de final de un Mundial, no hay nada fácil, sabíamos que seria complejo", dijo la seleccionadora.