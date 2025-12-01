El derbi entre el Espanyol y Barça se disputará el sábado 3 de enero en Cornellà

LaLiga oficializó este lunes los horarios de la jornada 18, la primera de 2026, de LaLiga EA Sports, con el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona el sábado 3 de enero (21.00). El choque supondrá el morboso regreso a Cornellà de Joan Garcia, el exmeta perico que se marchó al Barça el pasado verano. El Real Madrid, mientras, recibirá al Betis el domingo 4 (16.15), según un comunicado.

La jornada la abrirá el derbi madrileño Rayo Vallecano-Getafe CF el viernes 2 de enero (21.00), y el sábado 3 se disputarán cuatro partidos, entre ellos, el Espanyol-Barça, a las 21.00, en el RCDE Stadium de Cornellà. La jornada sabatina vivirá también el RC Celta-Valencia CF (14.00), el CA Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche CF-Villarreal CF (18.30).

El Girona, en Mallorca

Mientras que el domingo 4 de enero el Sevilla FC recibirá al Levante UD (14.00), el Bernabéu acogerá el Real Madrid-Betis (16.15), antes de la disputa de la Supercopa en Arabia; y se disputarán también, a las 18.30, el Deportivo Alavés-Real Oviedo y el RCD Mallorca-Girona FC, mientras que la jornada 18 se cerrará ese domingo a las 21.00 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid.