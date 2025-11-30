Una semana difícil
Vídeo | Las imágenes virales de Raphinha con un Flick abatido tras el Barça- Alavés
El entrenador del Barça acabó el partido afligido en el banquillo. Unas imágenes que conmocionaron a los seguidores y también a Raphinha, que se mostró muy cercano con el técnico
La íntima charla de Raphinha con Hansi Flick
Raphinha: "Alguien tiene que ser el pesado en mandar a presionar y soy yo"
Pepe Mencías
El Barça ha evidenciado en las últimas semanas que el equipo no vive su mejor momento. Tras la derrota del martes contra el Chelsea (3-0), este sábado los azulgranas tuvieron que remontar ante el Deportivo Alavés (3-1) en el Camp Nou en un partido que dejó a Hansi Flick con un mal sabor de boca.
El entrenador del Barça acabó el partido afligido en el banquillo. Unas imágenes que conmocionaron a los seguidores y también a Raphinha, que se mostró muy cercano con el técnico, aparentemente triste, al finalizar el encuentro. En la rueda de prensa posterior, lamentó, pese a la victoria, que no están mostrando "ni el control ni la intensidad" de la pasada temporada.
"Tenemos que mejorar y podemos mejorar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que este año hemos sufrido más lesiones, mientras que el curso pasado prácticamente todos estuvieron disponibles desde el inicio", señaló el técnico alemán en la sala de prensa.
“Tras el final del partido, Raphinha me decía lo mismo que la última vez: Vamos a mejorar. Seremos mucho mejores en los próximos partidos”, ha reconocido el entrenador del Barça.
Flick, que subrayó que su equipo "no puede conformarse" pese a encadenar su cuarta victoria liguera consecutiva, destacó que supieron gestionar "bien" el resultado cuando el Alavés más apretaba, aunque lamentó la pérdida de "muchos balones" en fases del encuentro.
