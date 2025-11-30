El Sevilla - Betis, suspendido durante 15 minutos por arrojar objetos al terreno de juego

El partido de este domingo entre el Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán ha sido suspendido por el árbitro José Luis Munuera en su tramo final por los objetos que han sido arrojados desde la grada por parte de aficionados locales.

A dos minutos del final del derbi sevillano, el árbitro ha tenido que parar el partido. Por megafonía han indicado que el juego se suspendía durante 15 minutos, después de haber pedido previamente que cesaran los lanzamientos, como marca el protocolo.

Fornals y Altimira, los goleadores

Una vez parado el partido, los jugadores no querían meterse en los vestuarios a pesar de las órdenes del equipo arbitral, pero finalmente lo han hecho. En ese tiempo, muchos aficionados del Sevilla han decidido abandonar su asiento y no quedarse a ver los minutos finales del duelo, en los que el Betis ha certificado su victoria por 0-2, gracias a los goles de Fornals y Altimira.

La tensión ha estado presente durante todo el partido pero se ha acentuado tras la tarjeta roja al sevillista Isaac Romero, cuando un sector de la grada del Sánchez-Pizjuán ha lanzado botellas al área visitante. Tras la reanudación, no se han vivido más incidentes en los dos minutos reglamentarios más el descuento que restaban por jugarse.

En lo estrictamente deportivo, el Betis logró ganar el Sánchez-Pizjuán después de casi ocho años sin hacerlo. De hecho, Manuel Pellegrini no había ganado nunca hasta hoy un derbi a domicilio. El cuadro verdiblanco dominó el partido y demostró que, en la actualidad, está varios peldaños por encima de su eterno rival.