El corredor Miquel Pucurull sobre el polémico documental ‘Running, la gran obsesión’: "No conozco a ningún adicto a correr que necesite tratamiento"

El corredor veterano Miquel Pucurull ha recordado recientemente en X (Twitter) la repercusión que, años atrás, tuvo el anuncio de un documental titulado "Running, la gran obsesión". Aquel trabajo generó mucho ruido en redes sociales, y su director fue entrevistado en diversos medios, donde lanzó afirmaciones que alertaban sobre los supuestos peligros de correr.

Entre ellas, que "hay runners que se comportan como drogadictos" o que "las consultas de psicólogos se llenan de gente que están perdiendo el trabajo o tienen problemas familiares por culpa de correr mucho". En el documental, que Pucurull se apresuró a ver, también se aseguraba que "correr se ha convertido en una patología clínica", que "algunos corredores mueren corriendo", que es "una adicción" o "un trastorno psicológico".

Pucurull recuerda que tanto las respuestas del entrevistado como el propio documental estaban "llenos de tópicos oportunistas", y explica que se lo dijo personalmente al director en una entrevista conjunta en la radio. A su juicio, aquel discurso aprovechaba el crecimiento imparable del 'running' por "congraciarse… con los inactivos, que tienen aversión a moverse".

Rechaza además la idea de que existan "adictos a correr que necesiten tratamiento", más allá de "algo de fisioterapia de vez en cuando". Aunque el documental pudiera tener éxito entre los sedentarios, subraya que a los corredores "su mensaje no nos quitó la afición de correr", ya que los beneficios de correr son "infinitamente superiores" a quedarse en el sofá mirando documentales.

La paciencia, clave para volver a correr

En una segunda reflexión publicada también en X, Pucurull ofrece un mensaje de ánimo a quienes sufren una lesión. Relata que en noviembre de 2015, tras una cursa «un poco tobogán», sufrió una tendinitis en la pierna derecha que le obligó a dejar de correr durante dos meses por prescripción médica. Pese a no haberse recuperado del todo, decidió participar en la Maratón de Barcelona, decisión que tilda de error: en el kilómetro 23 tuvo que abandonar, y la lesión se agravó hasta convertirse en dos lesiones de isquiotibiales y un rotura fibrilar en un músculo.

Tras una parada total y sesiones de fisioterapia tres veces por semana, dos meses después comenzó a "trotar, no correr", a un ritmo muy suave en una zona de hierba del Parc de l’Escorxador. A partir de esa experiencia, Pucurull insiste en que ante una lesión "hay que ser paciente y perseverante" y tener siempre la certeza de que uno se recuperará.

Admite que hay días en los que "te dan ganas de tirar la toalla", pero anima a no hacerlo nunca. Si la lesión es leve, aconseja detener la práctica unos días; si es seria, acudir a un profesional. Pero, sobre todo, mantener la convicción de que la recuperación llegará.

"Si un abuelo como yo puede salir adelante, ¿cómo no lo hará un corredor o corredora joven?", se pregunta. Y cierra con un mensaje lleno de optimismo: "Volveréis a correr. Y ese día, las calles, los pájaros y los peatones estarán también contentos como vosotros".