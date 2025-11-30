El Inter Miami de Messi y el Vancouver de Müller jugarán la final de la MLS

El Inter Miami del argentino Leo Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba y el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller jugarán la final de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá, después de ganar el sábado sus respectivas eliminatorias de conferencia.

Los de Florida avanzaron a la final, que se celebrará el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), como campeones de la Conferencia Este tras vencer por 5-1 al New York City FC con un triplete de Tadeo Allende y los tantos de Telasco Segovia y Mateo Silvetti.

Suárez, suplente

Messi firmó una actuación notable con destellos de calidad y la asistencia del tercer gol, mientras Mascherano dejó nuevamente en el banquillo al uruguayo Luis Suárez.

Por su parte, Vancouver superó en la final de la Conferencia Oeste al San Diego FC (3-1) con un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del portero Pablo Sisniega, que ya en la segunda mitad sería expulsado; de nada valió el tanto de Hirving Lozano para los californianos.

La final se disputará en Miami el 6 de diciembre, con ventaja para los anfitriones por su mejor registro en la temporada regular. Será la primera final de la Copa MLS para ambos clubs.

El Mundial de 2014

El enfrentamiento reúne a dos leyendas del fútbol: será el primer encuentro de Müller y Messi desde que el Bayern de Múnich se enfrentó al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones 2023, y su primera final juntos desde el Mundial 2014, cuando Alemania venció a Argentina en Río. Müller ha ganado cinco de sus seis enfrentamientos a nivel de clubs, incluido el 8-2 del Bayern al FC Barcelona en 2020.

Messi, que fichó por el Miami en 2023, ya ha levantado la Copa de la Liga y el Supporters' Shield, pero nunca había llegado a la final de la Copa MLS hasta ahora. Müller, en su primera temporada en Norteamérica, ya ha ganado el campeonato canadiense con el Vancouver.