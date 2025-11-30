España supera con facilidad a Georgia en el camino hacia el Mundial 2027 (90-61)

Segundo triunfo de España en la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027 en Qatar. Hoy, pese al irregular inicio, venció con mucha claridad a Georgia 90-61.

Buen partido del combinado español que supo reponerse a un irregular inicio. Desde que imprimió velocidad y mejoró el acierto exterior, España superó a un rival que fue de menos a más.

La peor noticia para el equipo español ha sido la lesión de Gret Osobor, que tuvo que ser trasladado al hospital debido a una importante lesión en la rodilla. El pívot español estuvo en cancha cerca de dos minutos.

Contra Shengelia

Irregular inicio del combinado español ante una Georgia que aprovechó la debilidad de la defensa de su rival para poner a su equipo por delante. Shengelia empezó con un triple y y luego siguieron Andronikashvill y Korsantia para poner un 2-9 en el minuto 4 de partido.

La ventaja llegó hasta los 10 puntos (8-18, min6) tras un triple de Duda Sanadze que provocó el primer tiempo muerto de España en busca de encontrar soluciones ante la intensa y dura defensa de Georgia.

Aunque el base Khatlashvill tuvo sus momentos de protagonistas anotando en ataques directos, lo cierto es que España era otro. Costa, Paulí y Almansa aprovecharon sus ocasiones para anotar (23-25, min. 12) y de nuevo Paulí anotaría un triple para empatar el encuentro (29-29, min14).

La entrada de Busquets le dio alas al cuadro español. Fue el que apuntó mejor en los lanzamientos exteriores y fruto de su primer triple llegó la primera ventaja española (32-29).

47-33 al descanso

Fue el inicio del despegue local en el marcador. Y es que tras mejorar en ataque con esos lanzamientos, La Familia dio un paso hacia adelante en defensa y marcó diferencias ante un rival que no encontró huecos para poder anotar.

Parcial de 11-2 para España en los últimos cuatro minutos y España que se iba al descanso con un 47-33. Dos triples casi consecutivos de Alberto Díaz al inicio del tercer cuarto acabaron con las opciones visitantes. El equipo español se creció, controló el rebote y fue poco a poco aumentando las ventajas en el electrónico.

A Georgia le faltó ambición y cuando se vio con 20 puntos abajo (65-45,min.29) no tuvo las fuerzas suficientes para intentar recortar distancias.

Ficha técnica:

España 90 (19+28+23+20): Díaz (9), Reyes (8), Yusta (17), Salvó (9), Guerra (6) –inicial-, Osobor (-), Cárdenas (4), Alonso (10), Paulí (5), Almansa (12), Busquets (6) y Costa (4).

Georgia 61 (22+11+13+15): Andronikashvill (4), Duda Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10), Shermadini (8) –inicial-, Burjanadze (3), Khatlashvill (10), McFadden (5), Korsantia (6), Sandro Sanadze (2), Turdziladze (4) y Jintcharadze (-).