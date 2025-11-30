El Chelsea contiene al Arsenal pese a jugar con uno menos casi una hora

El Chelsea ganó el martes a un Barça que jugó con un hombre menos toda la segunda mitad (3-0) y este domingo ha sufrido los rigores de una expulsión que le ha condicionado el resultado. La expulsión de Moisés Caicedo (m. 38) no le ha permitido ir más allá del empate ante el Arsenal (1-1), que conserva el liderato y disfruta de una renta de cinco puntos sobre el Manchester City, que ahora es segundo gracias al reparto de puntos entre los londinenses. Los de Pep Guardiola habían vencido el sábado al Leeds.

Trevoh Chalobah adelantó al Chelsea al comienzo de la segunda mitad (m. 38) pero diez minutos más tarde un cabezazo de Mikel Merino restableció el empate en un duelo muy tenso, con siete amarillas y la roja. Merino fue la víctima de la durísima entrada de Caicedo.

Viktor Gyokeres choca con el meta Robert Sánchez. / JUSTIN TALLIS / AFP

Venció Marc Cucurella en la Champions a Lamine Yamal y esta vez se las tuvo con Bukayo Saka. Vio una amarilla muy pronto (m. 11) y tuvo que contenerse ante el habilidoso extremo inglés, que desperdició un par de buenas ocasiones. Estevão, uno de los triunfadores el martes, estuvo tan espeso que Enzo Maresca le sustituyó en el descanso.

Cuando el Chelsea controlaba el duelo, llegó la expulsión de Caicedo, en principio amonestado con amarilla que se convirtió en roja tras rectificar el árbitro con las imágenes del VAR.

Bukayo Saka se dispone a centrar un balón al área del Chesea, con Marc Cucurella atento. / JUSTIN TALLIS / AFP

Merino, a placer

El Chelsea pudo adelantarse tras el descanso mediante un córner peinado por Chalobah después de una gran parada de David Raya a remate de João Pedro. La ventaja duró poco. Saka superó a Cucurella y su centro lo remató a placer Mikel Merino, en el punto de penalti y solo.

El Chelsea se encerró atrás a partir de entonces para conservar el punto. Lo intentó Saka, lo probó Merino, pero el otro meta internacional español, Robert Sánchez, evitó que la victoria sonriera al Arsenal.