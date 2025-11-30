Un cabezazo de Kike García impulsa al Espanyol en Vigo

Kike García tiene algo especial. El ariete conquense, de 36 años, es un fantástico delantero que sabe sacar provecho de sus cualidades como nadie. Este domingo, saliendo desde el banquillo, desniveló un partido que parecía condenado a las tablas (0-1). Un cabezazo del obrero del gol en el crepúsculo del duelo aupó al Espanyol y hundió a un Celta que no supo vigilar al ariete, magnífico en su cometido de siempre.

Una vez más, el Espanyol sonrió a balón parado. Por algo, el equipo perico es el segundo de la Liga que más provecho saca de las jugadas de estrategia y el que más ha anotado de cabeza de todo el campeonato. Son acciones que otorgan puntos especialmente en choques trabados y equilibrados como el vivido este domingo en Balaídos.

Semana sensacional

El equipo de Manolo cerró en Vigo una sensacional semana tras la victoria lograda el pasado lunes contra el Sevilla. El Espanyol consolida la plaza europea con ese sexto puesto igualado con el Betis, quinto, y con un margen de cuatro puntos sobre los perseguidores. Hay que ver cómo ha cambiado la vida en un año gracias al esfuerzo y la determinación de un equipo letal en casa (cinco victorias en ocho duelos) y cada vez más fiable fuera.

Javi Rodríguez controla un balón defendido por Terrats, este domingo en Balaídos. / Salvador Sas / EFE

Sorprendió Manolo con la suplencia de Expósito, uno de los fijos del técnico gallego y dueño de las jugadas de estrategia. Pol Lozano recuperó la titularidad y Terrats se mantuvo en el once, en el que Roberto recuperó su sitio en lugar de Kike García.

Fuera de juego salvador

Transcurrió la primera parte sin grandes sobresaltos hasta que Díaz de Mera detuvo el partido avisado por Pizarro Gómez, el colegiado del VAR. Los pericos temieron lo peor, pero la fortuna acompañó en una revisión que evidenció el penalti de Calero sobre Borja Iglesias (m. 25). Por suerte, el Panda venía desde atrás y estaba en un fuera de juego salvador para el cuadro catalán.

Borja Iglesias y Urko pelean por un balón este domingo en Vigo. / Salvador Sas / EFE

El expunta perico causó problemas con su juego de espaldas y sus movimientos, habilitando a compañeros como Bryan Zaragoza, que estuvo cerca de marcar a la media hora de partido. Resistió bien el Espanyol y llegó al intermedio sin magulladuras de relieve.

Cambio decisivo

Nadie movió el árbol hasta el minuto 60, cuando Manolo ubicó a Kike García por Terrats para jugar con dos arietes. Acierto pleno del técnico. Un precioso centro de Romero cabeceado por Cabrera (m. 70) animó a los pericos, que encontraron el premio con un córner botado por Expósito que envió a las mallas el obrero del gol (m. 87).

"Yo siempre lo intento, otra cosa es que entren. Estoy muy contento, visitábamos a un club de competición europea. Defendimos bien, no hicimos mucho en ataque, pero la estrategia da puntos. Ganar cuesta muchísimo en esta Liga y hemos logrado dos victorias seguidas. Juegue uno, cinco, diez minutos… me voy a dejar la vida porque disfruto de mi profesión", resumió el héroe perico.