Antioxidantes y magnesio: los suplementos clave para combatir los radicales libres tras una lesión

Las lesiones son una parte inevitable del deporte. Tarde o temprano, toda persona que practica ejercicio físico termina sufriendo algún dolor o molestia. Sin embargo, resignarse a sufrir no es la única opción. Además de la fisioterapia y el condicionamiento físico, existe una serie de suplementos que pueden contribuir a prevenir y agilizar la recuperación de ciertas lesiones.

"Cuando ocurre la lesión, habitualmente nos centramos en evitar el dolor, y eso no es del todo la solución. La inflamación que ocurre en la zona indica al organismo que tiene algo en lo que trabajar y bloquearla con analgésicos engaña al cuerpo, que no puede reaccionar tan rápido", explica Eva Prados, farmacéutica y formadora de Vitae Health Innovation. "Lo que sí podemos hacer es tratar de reducir el dolor sin eliminar del todo la inflamación", detalla la especialista en suplementación.

"Los radicales libres dañan las células y sus membranas y eso crea más inflamación. Por tanto, controlando esos radicales libres podemos provocar menor daño celular"

En las primeras 24-48 horas tras el daño, el organismo envía a la zona afectada, a través del torrente sanguíneo, sustancias endógenas que generan vasodilatación e inflamación. A las 72 horas, aproximadamente, cuando se alcanza la máxima inflamación, mientras el cuerpo trabaja en la regeneración de la zona, se generan sustancias de deshecho, como radicales libres y células muertas. "Los radicales libres dañan las células y sus membranas y eso crea más inflamación. Por tanto, controlando esos radicales libres podemos provocar menor daño celular", resume la especialista.

La clave, pues, será combatir los radicales libres y para ello los mejores aliados son los antioxidantes. "A partir de los 40 años, la producción natural de antioxidantes baja mucho", afirma la farmacéutica, que recomienda en ese caso suplementos que contengan tanto antioxidantes como ácido hialurónico, péptidos de colágeno o coenzima Q10 para contribuir a una recuperación más completa y algo más rápida tras una lesión.

El magnesio, el nuevo imprescindible

Por otro lado, la suplementación unida a una buena dieta y descanso puede contribuir a evitar ciertas lesiones. "Las lesiones ocurren o bien porque ha faltado recuperación muscular y no se le ha dado tiempo al músculo para recuperarse, o bien por sobrecarga de ese ligamento o por desgaste en la articulación dependiendo del ejercicio. Por tanto, si contribuimos a ayudar al organismo a relajar la musculatura o a proteger las articulaciones, podremos tratar de prevenirlas", explica la farmacéutica.

"Cuando hacemos deporte, sobre todo intenso o prolongado o si se suma deporte con estrés o mala alimentación, el cuerpo genera más radicales libres de los que está acostumbrado a defenderse y con ello sufre estrés oxidativo", explica Prados. En este caso, para contribuir a la recuperación muscular, la farmacéutica señala, además de los antioxidantes, el magnesio como la mejor opción.

"El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo y ayuda al músculo en la recuperación y en el movimiento de contracción y recuperación. Si no tenemos magnesio suficiente en el organismo, los músculos no se relajan correctamente y la tensión y rigidez muscular nos hace más propensos a las lesiones", señala. "Los suplementos no son magia sin una buena alimentación y descanso, pero sí pueden ayudar", advierte.

Por otro lado, también podemos proteger las articulaciones del impacto. "Es posible contribuir a proteger y frenar el daño articular así como frenar el riesgo de roturas con condroprotectores como el sulfato de glucosamina condroitina, con colágeno o ácido hialurónico que proporcionan más resistencia y elasticidad a las articulaciones y sus fibras", asegura la especialista de Vitae.

Reducir la fatiga

Algunos suplementos pueden contribuir también a reducir los niveles de fatiga. "Podemos ayudar con magnesio y antioxidantes porque además de contribuir a la relajación muscular el primero, los antioxidantes contribuyen a controlar los radicales libres y permiten que las células no estén tan cansadas de luchar contra esa amenaza y mantienen sus niveles de producción de energía naturales", señala. "Además, tenemos determinados antioxidantes como el NADH o la coenzima Q10 que intervienen en la producción de energía celular en la mitocondria. Suplementar con este tipo de productos también ayuda con la fatiga", detalla.

"La serina, por ejemplo, contribuye a mejorar la niebla mental y es recomendable para personas cansadas o fatigadas y que necesitan poder tener una mayor concentración en periodos puntuales como competición o exámenes, por ejemplo", especifica la farmacéutica.