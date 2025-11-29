Se puede hacer más el ridículo, sí, pero ya cuesta algo más de dinero

Jaume Giró, Juli Guiu, Jordi Llauradó, Eduard Romeu, José Elías, Ferran Reverter, Jordi Cruyff, Franc Carbó, Jaume Guardiola, Maribel Meléndez, Xavi Budó, David Barrufet, Jordi Camps. Ramón Planes, Guillem Grael, Enric Llopart, Ferran López, Xavier Martín, Carles Folguera, Juan Manuel Tabero, Xavier Mas, Ramón Ramírez, José Manuel Lázaro, Toni Ruiz, Lluís Miquel Venteo, Mateu Alemany, Markel Zubizarreta, Alex Barbany, Raül Cabrera, Mike Puig, Àlex Santos...lo peor no es que se hayan ido, se hayan cansado, se hayan hartado o, tal vez, les enseñasen la puerta de salida y, por descontado, los hayan despedido.

Lo peor son los que siguen, los que se quedaron, los familiares, el cuñadísimo, la jefa de gabinete de toda la vida, su hija, los parientes de unos, los enchufados de otros, los recomendados del vecino, los torpes que entran en el club a cambio de uno, dos o tres favores que le debían a alguien, el economista de Columbia, la esposa dietista, el asesor que cobra cientos de miles de euros, el veterano DIRCOM que se juega el prestigio ganado durante toda la vida en el Banc de Sabadell tratando de justificar cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada partido, el caos, ese caos en el que se mueve tan bien, tan placenteramente, dice, chulea, farda, Joan Laporta.

EL FCBarcelona que preside Joan Laporta pretende ser un club de referencia mundial y no sabe ni siquiera vender las entradas de su estadio. La falta de profesionales en todas las áreas del club provoca, continuamente, chapuzas como las de hoy. Es lo que tiene el amiguismo.

El problema no son los profesionales o el talento que el Barça dejó atrás, menospreció. Ni siquiera la temeridad esa que, por tantas veces repetidas, jamás será cierta, de que solo él, Joan Laporta, tiene el Barça en su cabeza, pues ha nombrado a otro amigo, más amigo, como CEO, o Director General, o ni siquiera eso, y la conexión para ver los partidos de la gira no funciona y la venta de entradas, ya en el segundo partido de regreso a casa, se atasca y deja en la calle a miles de socios….

Lo peor es que se rien del Real Madrid y ellos ni siquiera saben vender entradas. Dicen ser referencia mundial, no sé de qué, y las chapuzas laborales que sigue protagonizando Limak y sus socios en la reconstrucción del Camp Nou son de un ridículo mundial. Se ríen de todo el mundo y ellos firman contratos lamentables e inexplicables, peligrosísimos, con empresas (casi) inexistentes, patrocinios con gobiernos reprochables como el del Congo o con compañías de Samoa, que nadie saben quién son ni cómo funcionan.

Colas inmensas, ahora mismo, en Travessera para intentar, solo intentar, entrar en el Sportify Camp Nou. / ALBERT GUASCH

Estamos ya en campaña, pero a ellos, a Laporta, Rafa Yuste, Ferran Olivé, Alejandro Echevarria, Manana Giorgadze, Paloma Mikadze, Enric Masip, Manel del Río, etc, etc, no les afectan. Saben, están convencidos que, frente a miles y miles de socios anestesiados, nada de todo esto penaliza y, sin embargo, alguien debería darse cuenta de que detrás de todas estas chapuzas, pegadito a ellas e, incluso, vinculados a sus nombres y apellidos, van, están, los nombres de FCBarcelona y Catalunya.

Y, aunque solo fuese por respecto a estos dos últimos nombres, no estaría mal que esos votantes despertaran de la anestesia y pensaran que resulta poco menos que imposible gobernar tan mala, tan torpemente y tan chapuzamente un club que, insisto, pretende ser referencia mundial en la calle, en la nube, en Barcelona, Catalunya, España, Europa, el mundo y el más allá, y ni siquiera es capaz de vender sus entradas.