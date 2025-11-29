Raphinha: "Alguien tiene que ser el pesado en mandar a presionar y soy yo"

"El mejor regalo que podíamos hacer al club en su aniversario era la victoria", dijo Raphinha al final del 3-1 sobre el Alavés el día en el que el Barça cumplía los 129 años de su fundación. El día en el que el brasileño reaparecía como titular. El capitán ante el Alavés, en ausencia de Ter Stegen (lesionado), Araujo (enfermo) y De Jong (ausente) colaboró sustancialmente en ese regalo con dos asistencias a Lamine Yamal y Olmo que permitieron remontar en menos de media hora el 0-1 del Alavés.

Los números dejan constancia de la intervención de Raphinha -dos asistencias que terminan en gol, más otros dos pases clave-, pero no explican del todo la influencia que ejerce Raphinha en el juego del equipo. Además de la intervención ofensiva, es un emblema en la presión que pide Flick. El que más empeño pone en la misión, hasta dejar en mal lugar a Lewandowski y Lamine Yamal. Y a Rashford y, en menor medida, Ferran.

Raphinha presiona a un jugador del Alavés junto a Balde / Jordi Cotrina

El aliado de Flick

Una comparación que Flick no hace en público. “Raphinha nos da mucho dinamismo. Juega con una intensidad es alta, y cuando él presiona, todo el mundo está listo para presionar también", resaltó el técnico, feliz de tenerle de vuelta por ser un líder y un aliado a la vez para mandar a los demás a trabajar.

Tiene fama de ser un pesado en el vestuario. Lo sabe, lo acepta y lo asume. Pero es una exigencia del modelo de juego de Flick. Raphinha aplica el axioma de que la mejor defensa empieza en la actitud agresiva de los delanteros. "Lo que podemos hacer es presionar fuerte para facilitar el trabajo de nuestros defensas, para que el balón llegue en peores condiciones a los delanteros del rival", explicó a los micrófonos de Dazn.

“Raphinha nos da mucho dinamismo. Juega con una intensidad muy alta, y cuando él presiona, todo el mundo está listo para presionar también" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Flick entrega el balón para un saque de banda / Jordi Cotrina

El sueño de Dani Olmo

"Seguro que en muchos momentos mis compañeros piensan que hablo demasiado, que exijo muchísimo, pero exijo a quienes pueden dar más. Y si alguien tiene que ser el pesado, no pasa nada, soy yo", comentó sonriente, medio en broma, lo que no oculta la posibilidad de que se haya desatado más de una bronca en el vestuario. No era el caso ante el Alavés, que el Barça saldó con una alegría. Sobre todo, Dani Olmo que se confesó muy contento de "haber hecho realidad un sueño: jugar aquí [en el Camp Nou] y marcar".

Gracias, en primer lugar a Raphinha. Salió el primero al campo como capitán y salió disparado de las ganas que tenía. Se quedó con las ganas, sin embargo, de rematar la titularidad con un gol. "Intento dar lo máximo en los minutos que estoy en el campo y ya acabo satisfecho con eso", comentó Raphinha, que seguirá buscando su mejor versión. El reto son los 34 goles y 26 asistencias que dio en la pasada campaña.

Raphinha dispara al marco de Alavés. / Jordi Cotrina

Iba a jugar una hora como máximo para no desgastarse después de dos meses parado y la visita del Atlético el martes en la antecámara. Le sustituyó Pedri, que también será necesario para que el Barça se acerque al equipo del año pasado.

"No tenemos el control y la intensidad que teníamos entonces", lamentó el técnico. Flick achacaba la pérdida al mayor número de lesiones, aunque los números, otra vez los números, establecían que el Barça ha sumado los mismos puntos que en el anterior campeonato.