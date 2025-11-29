El once del Barça ante el Alavés: Flick cambia medio equipo

Entre la necesidad de dosificar esfuerzos y la de agitar al equipo tras la derrota ante el Chelsea, Hansi Flick ha cambiado a medio equipo. El martes llega al Camp Nou el Atlético de Madrid y el técnico ha dado descanso a algunos jugadores.

Lo más relevante es que Flick vuelve a confiar en el doble pivote con el que comenzó la temporada anterior: con dos canteranos como son Marc Casadó y Marc Bernal, quien será titular por primera vez esta temporada. Esas dos novedades han desplazado a los pivotes de Londres en direcciones opuestas: Eric retrocede a la defensa; De Jong, en cmabio, ha quedado fuera del equipo y de la convocatoria por un motivo familiar.

Jules Koundé frente a Enzo Fernández, el martes en la Champions. / Valentí Enrich / SPO

Araujo y Koundé, fuera

Algunos relevos estaban cantados por obligados: Ronald Araujo se ha visto aquejado de un virus estomacal y, sin entrenar en los dos últimos días, Flick ha preferido que descanse y siga olvidando el terrible error que cometió ante el Chelsea al ver dos tarjetas amarillas en 12 minutos y ser expulsado antes del descanso.

Su lugar en el eje de la zaga lo ocupa Gerard Martín, que ejercerá de central izquierdo. Ya lo hizo con buena nota ante el Athletic el pasado sábado. Eric dará descanso a Jules Koundé.

El otro cambio previsto era el de Fermín López. Regresó lesionado de la cita europea, dolorido en la misma pierna en la que recibió la patada de Sancet el sábado pasado ante el Athletic. Estará dos semanas de baja. Su rol lo desempeñará Dani Olmo.

Raphinha en Stamford Bridge. / Valentí Enrich / SPO

Otra reaparición sonada es la de Raphinha, que completa la delantera titular del tricampeonato con Lamine Yamal y Lewandowski. Sustituye a Ferran.

El once titular ante el Alavés, por tanto, es el siguiente: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Martín, Balde; Casadó, Bernal; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.