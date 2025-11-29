Flick señala a los delanteros por la vulnerabilidad del Barça

Hansi Flick cruyffea. Después de la decepcionante derrota ante el Chelsea, donde nada funcionó, el entrenador se mostró positivo. En una noche que invitaba a la crítica descarnada, se escuchaba de la voz de Flick una proclama optimista. Y frente al despelote defensivo con el 3-0 de Londres, que elevan a 25 los goles encajados en 18 partidos, el técnico sugirió que el árbol no deja ver el bosque. Futbolizó el refrán: el problema no está en la defensa, sino en la delantera. Cruyffismo puro.

La reclamación de Flick no reside en exigir más goles a sus atacantes. La producción es notable: 49 tantos en esos 18 partidos. El martes, sin embargo, se rompió una racha de 53 partidos seguidos marcando. Desde el 0-1 con el Leganés del 15 de diciembre de 2024. Lo que pide el entrenador a los delanteros es que ayuden a sus compañeros a defender. En todo caso, les hace corresponsables de la endeblez del equipo.

Casadó y Pedri, frente a frente en una conservación de balón este viernes. / Valentí Enrich / SPO

"No es justo"

"No se trata de los cuatro defensas; se trata de los centrocampistas y de los delanteros, que normalmente inician la presión. Esto es lo que necesito de cada jugador: que sea capaz de presionar. Porque, al final, todo vuelve a los defensas y no es justo", explicó Flick.

No menos cruyffista fue la alusión del técnico alemán a "los expertos de fuera que no tienen ni idea de cómo queremos jugar" y remachó el clavo librando de culpa al cuarteto de Stamford Bridge para señalar a los restantes seis jugadores de campo: "Si no presionamos bien, tenemos problemas. Creo que hicimos muchas cosas bien, especialmente los cuatro de atrás. Pero debemos hacerlo mejor arriba, con los jugadores de ataque cuando iniciamos la presión".

Pau Cubarsí entra al campo de entrenamiento este viernes, antes del Barça-Alavés. / Valentí Enrich / SPO

Araujo tiene un virus

Esa presión es una de las señas de identidad del Barça, junto con la línea adelantada, y para que sea efectiva requiere un esfuerzo coral y solidario. De lo contrario, los hombres de la última línea quedan expuestos. En los entrenamientos sale bien, aclaró. Ahora exige que esa aplicación se traslade a los partidos.

El del Alavés (16.15 h.) representa la ocasión de reparar la herida de Londres. "Anímicamente estamos todos mal", admitió el entrenador, puntualizando una pregunta a cuenta de la ausencia de Ronald Araujo, el gran señalado de Stamford Bridge por su expulsión. Tiene un virus estomacal el central uruguayo, por lo que no se ha entrenado los dos últimos días. El Barça recupera a Raphinha y eso alimenta la esperanza del técnico.

Raphinha, durante el entrenamiento de este viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

El "centrado" Raphinha

"Claro que le he echado de menos", confesó del futbolista que aportó 34 goles y 26 asistencias (en 57 partidos de los 60 oficiales de la grandiosa campaña anterior). Tres goles y dos asistencias había hecho en los primeros siete partidos antes de permanecer lesionado dos meses.

Le ha echado de menos porque "es uno de los jugadores más centrados del equipo" y porque "se ajusta mucho a nuestra filosofía". A la de presionar muy arriba para recuperar el balón cuanto antes. "Rafa tiene un impacto muy positivo cuando defendemos y cuando hay transiciones", amplió el técnico, a quien le desbordan las ganas de meterle en el once titular.