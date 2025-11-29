Un Espanyol en las alturas visita al Celta con la máxima ambición: "Aquí no se compite a medio gas nunca"

Afianzado en la sexta plaza de la Liga y con ganas de seguir dando alegrías a los pericos, el Espanyol visita este domingo al Celta (18.30 horas) en un nuevo examen para prolongar sus esperanzas europeas. La sufrida victoria del lunes ante el Sevilla volvió a ilusionar a los blanquiazules, que se medirán con un adversario que espera borrar la derrota sufrida el jueves en Bulgaria en la Europa League.

Con 21 puntos (la mitad de los necesarios para certificar la permanencia) ya en el zurrón en apenas 13 partidos, el Espanyol vive momentos de calma, pero Manolo González no quiere ni ningún tipo de relajación. "Siempre hay presión. Nosotros salimos a muerte en cada partido, estemos donde estemos. La exigencia no cambia por la clasificación. Aquí no se compite a medio gas nunca", proclamó este sábado el técnico, que espera un pulso complicado en Vigo. "Han pasado por Balaídos Betis, Barça, Villarreal… rivales importantes. He visto todos los partidos del Celta y para mí ha merecido más".

Pere Milla y Mbappé

Insistente en el clásico "partido a partido", el preparador gallego destacó el gran momento de Pere Milla. "Está a un nivel que no se le puede tocar del once. Queremos que todos jueguen, pero hay futbolistas difíciles de quitar. Tú no quitarías a Mbappé, ¿no? Pues eso", soltó Manolo, que devolverá al once a Pol Lozano, una vez recuperado de sus molestias.

Enfrente espera el Celta de Iago Aspas, el veterano punta que despreció al Espanyol el curso pasado después del triunfo catalán en Vigo (0-2). El astro gallego calificó a los blanquiazules de "equipo pequeño que viene a encerrarse atrás", una valoración que enervó a los pericos y que quiso matizar este sábado su técnico. "Iago no se explicó de la mejor manera lo que pretendía decir. Sabemos lo grande que es el Espanyol y respetamos todas las maneras de competir. Es un equipo noble y muy bien trabajado", valoró Claudio Giráldez.