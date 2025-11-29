Elena Fort pide disculpas a los 7.500 socios afectados por el fallo tecnológico en el Barça-Alavés

El problema tecnológico en el Barça Alavés ha afectado a 7.500 socios. De estos, unos pocos más de 300 no han podido acceder finalmente al estadio. "Pedir disculpas desde la Junta Directiva y desde el club por lo que ha pasado hoy. Lo sentimos mucho y agradecemos la paciencia de los socios. Sabemos que no ha sido fácil, hemos implementado todas las medidas alternativas que hemos podido y, simplemente, pedir disculpas y trabajar para que esto no vuelva a pasar", explicó Elena Fort, vicepresidenta del FC Barcelona, a los medios del club tras el problema tecnológico que ha dejado a miles de socios fuera del Camp Nou en el partido contra el Alavés.

"La totalidad son aproximadamente 7.500. Han podido entrar dentro del estadio 44.834. Por lo tanto, calculamos que unos 7.500 son los que se han visto afectados por esta entrada. Hemos intentado ayudarlos. También hemos implementado nuevas maneras de poder entrar al estadio, ya sea con el localizador, ya sea con un PDF que se ha podido enviar algunos, ya sea con la identificación visual. Hemos reaccionado sobre esta situación y al final, aunque sí que es cierto que era una vez empezado del partido, han podido entrar prácticamente la mayoría", ha relatado la vicepresidenta del Barça.

"Creo que con el aforo final y con el número de pasos y entradas entregadas, calculamos que unos 300 y poco, seguramente, son personas que no han entrado. Hemos de saber exactamente por qué han marchado o por qué al final no han podido tener los documentos. Pero, en todo caso, para estas personas, desde la OAB y desde el club, nos ponemos a su disposición para ver individualmente qué ha pasado y poder solucionarlo o, en todo caso, hablarlo", agregó la dirigente.

Fallo en el proceso de descarga

Según ha explicado Fort, todo se ha debido a un fallo del sistema que ha ralentizado la aplicación de descarga de entradas. "Lo que ha pasado es que hemos detectado en un determinado momento, justo antes de abrir las puertas, una ralentización en el sistema de la baja de las entradas y, por lo tanto, de las QR. Nos hemos puesto a trabajar de forma inmediata, pero es cierto que eso no lo hemos podido solucionar hasta haber empezado al partido. También tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en un estadio nuevo, estamos implementando sistemas nuevos. También quiero recordar que estos sistemas se implementan con esa voluntad de evitar las reventas, de facilitar a los socios la entrada. Hoy, lamentablemente, la tecnología no nos ha acompañado", señaló.

"Sabiendo el problema que hemos tenido, hemos podido focalizar a todos los estamentos del club y todos los departamentos para trabajarlo, para que esto no vuelva a pasar y para que tengamos partidos sin ninguna incidencia de este tipo", sentenció.

La entidad azulgrana, que este sábado 29 de noviembre cumple 126 años, recibía al Alavés en el segundo partido en el nuevo Camp Nou. Horas antes del encuentro, sin embargo, el estrés en la esplanada del feudo culé no era por el duelo que disputaban los futbolistas de Hansi Flick, sino por una incidencia en la aplicación del Barça, necesaria para validar las entradas, que estaba dejando a miles de socios fuera del Camp Nou. Según ha informado la vicepresidenta del Barça, 7.500 socios se han visto afectados y 300 finalmente no han podido acceder al campo pese a la apertura de puertas por problemas de aforo.