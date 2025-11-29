Las dudas de Flick con el mediocentro: seis aspirantes y ninguno indiscutible

Tiene dudas Flick. Tiene dudas el entrenador del Barça en la posición de mediocentro. Tal vez sea porque maneja muchas opciones para elegir. La larga lista de aspirantes significa, por otro lado, que no hay un titular indiscutible que dé tantas garantías como para que ahorren el quebradero de cabeza del técnico.

Sí hay un titular indiscutible, perdón. Pedri. El único. Pero su talento y su despliegue desbordan la función del pivote defensivo entendido en el imaginario culé en la figura de Sergio Busquets. El equipo necesita a Pedri más adelantado para que nutra de juego a los delanteros. Es el escudero del mediocentro cuando Flick quiere proteger más la parcela central con un doble pivote, con lo que el tercer centrocampista se sitúa más centrado. Si no, con el 4-3-3, esa figura se convierte en un interior derecho más tradicional que suelen desempeñar Dani Olmo y Fermín López. Pedri volvió a entrenar con el grupo el jueves y frente al Alavés (16.15 h.) reaparecerá en la segunda mitad.

Pedri y Casadó, en el entrenamiento de este viernes. / Valentí Enrich / SPO

Casadó y Bernal, suplentes

Flick confía mucho en Frenkie de Jong, pero no es un mediocentro al uso. Nunca le deja solo como único referente central. El neerlandés necesita de acompañamiento para que compense sus lagunas defensivas y posicionales; generalmente es Pedri. Las críticas acompañan a De Jong por su falta de agresividad, también por la falta de veneno en sus pases.

El técnico parece haber perdido la fe que tenía en Marc Casadó, aunque ayer lo negó. "Tendrá oportunidades", aseguró. Casadó fue titular en 19 de los 36 partidos que disputó en el curso anterior, la mayoría en la primera mitad de agosto a diciembre. Marc Bernal, su ojito derecho en los inicios de la pasada temporada, hasta que se lesionó, sólo ha aparecido en seis ratos (un máximo de 16 minutos) desde que ha reaparecido.

Ante el Chelsea, Flick escogió antes que a los dos canteranos, especialistas en la posición, a Andreas Christensen para que fuera el mediocentro y retrasó a Eric, apelando a la estatura del jugador danés para defender el juego aéreo. Xavi Hernández ya empleó a Christensen en el rol de centrocampista.

Andreas Christensen escucha a Frenkie de Jong durante el Chelsea-Barça del pasado martes en Stamford Bridge. / NEIL HALL / EFE

Eric, líder en minutaje

En los dos últimos encuentros (Athletic y Chelsea), el elegido ha sido Eric Garcia por "su polivalencia" para reforzar la seguridad defensiva. En el primer partido estuvo acompañado por Fermín y Olmo en los interiores; en el segundo, hizo pareja con De Jong como doble pivote, con Fermín más adelantado. Eric es el líder en minutaje y el único que ha participado en los partidos. Sólo fue suplente en uno. Quizá descansa ante el Alavés ante la perspectiva del próximo partido ante el Atlético del martes y la visita al Betis del siguiente sábado.

A la función de seis como volante central se reconvirtió ocasionalmente Gavi, que es un interior natural. No ha tenido tiempo de saber qué papel le reservaba Flick esta temporada. Apenas pudo disputar dos partidos. Lesionado y operado del menisco derecho, este recurso es inexistente hasta febrero.