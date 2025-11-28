El vestuario del Real Madrid pasa por el diván de Xabi tras la conversación con Florentino

El Real Madrid salió airoso del compromiso en Atenas, donde, pese a los cuatro goles de Mbappé, los blancos terminaron pidiendo la hora. Algo que dejó a los madridistas con una sensación agridulce. Especialmente a su entrenador, Xabi Alonso, que vio cómo se le caía el equipo con las sustituciones realizadas tras el descanso, entrando al campo Ceballos y Bellingham, además de las entradas postreras de Brahim y Fran García.

El tolosarra se mostraba satisfecho, aunque contrariado por esa fragilidad defensiva, y dejaba una declaración enigmática que escondía lo ocurrido en las últimas horas entre bastidores en el vestuario y en los pasillos del club. "Me quedo con cosas que han pasado dentro", apuntaba el entrenador del Real Madrid al concluir el choque. ¿Qué ha pasado "dentro"? Han ocurrido muchas cosas, pero, sobre todo, se han producido conversaciones entre los diferentes estamentos del club: presidente, entrenador y jugadores.

Conversaciones con Florentino

Xabi ha hablado personalmente con varios jugadores esta semana. El técnico ha tendido la mano a la plantilla para tratar de recuperar la autoridad que ha ido perdiendo paulatinamente desde la goleada en el Metropolitano ante el Atlético. Un par de conversaciones con Florentino Pérez le han ayudado a reconducir todo. Para el donostiarra fue especialmente reveladora, aunque también fue incómoda, la charla que tuvo con el presidente antes del clásico en la que el dirigente le advirtió que no estaba contento con la forma en que estaba gestionando el rol de Vinícius y sus suplencias. Fue justo antes de que todo saltase por los aires con el desplante del brasileño por su sustitución en el Bernabéu ante el Barcelona en el 'clásico' del 26 de octubre. Xabi comprobó entonces que el presidente estaba del lado de Vinícius. Y eso explica que después del comunicado y de la reunión del carioca con el vestuario para pedir perdón a todos menos al entrenador, Xabi prefiriese enterrar el hacha de guerra y diese por buena la disculpa del jugador.

El distanciamiento de Vinícius con Xabi viene de la semifinal en el Mundial de clubes ante el París Saint-Germain, en la que Alonso le mandó al banquillo de inicio, planteamiento que luego cambió al lesionarse Trent Alexander-Arnold. Desde entonces la frialdad había sido el denominador común en la relación entre ambos, con episodios especialmente tensos cuando el tolosarra le dejaba en el banquillo. El entrenador llegó a admitir que cuando Vinícius no era titular dejaba pasar algún día antes de intentar hablar con él por sus enfados.

Sin embargo, después de la derrota en Anfield y los empates en Vallecas y Elche el jugador parece haberse dado cuenta de algo que le repetían compañeros como Mbappé. El mismo mensaje que dejaba Xabi en el micrófono de Tatiana Mantovani, la corresponsal de TNT Sports en Madrid: "Vinícius es un jugador fundamental. Le necesitamos. La relación es muy buena. Hablamos antes de cada partido. Él sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa él". No siendo cierto todo, porque la relación no ha sido buena desde el verano, la realidad es que el Real Madrid necesita la mejor versión del brasileño, que es un jugador fundamental para el equipo, como advertía el técnico y le ha repetido Mbappé, con quien Vini ha tejido una relación mucho más estrecha esta temporada.

Sorprendió mucho, tanto a los agentes de Vinícius, como en el club, la información que apuntaba al veto a Xabi por parte del brasileño como condición para renovar. Porque la situación no ha cambiado nada y el desacuerdo entre el jugador y el club solo tiene que ver con las cantidades que exigen unos y ofrecen los otros. "Por muy distante que sea la relación de Vini con Xabi, el jugador es lo suficientemente inteligente como para no plantear ese dilema al club, porque en el Madrid esas cosas salen mal siempre", advertían a EL PERIÓDICO desde las oficinas del Bernabéu.

Tender puentes con Vinícius

Las palabras de Xabi tendiendo puentes con el brasileño, que en Atenas desplegó su mejor actuación de la temporada con el Madrid por más que encadenase su octavo partido consecutivo sin marcar, fueron bien recibidas por el futbolista. Un cambio de escenario que llega después de la conversación que mantuvieron el mismo martes por la mañana Xabi y Florentino, en la que el presidente le pidió mano izquierda para recuperar la unidad del vestuario y superar la crisis que atraviesa el Madrid. Al equipo le falta consistencia defensiva, fluidez en el juego y más aportación goleadora de la plantilla, pero la victoria en Grecia le acerca al objetivo de quedar entre los ocho primeros de la liguilla.

Todas las partes han reconocido errores en la gestión de esta crisis que confirma que Xabi aún no ha logrado implementar su propuesta de juego. Un modelo que incomoda a jugadores de peso como Vinícius, Valverde o Bellingham. En los últimos días, Alonso ha aprovechado para conversar individualmente con varios futbolistas con el fin de conocer su visión de lo que está ocurriendo, su predisposición y hablar de cómo corregir esa deriva. Florentino, al que Xabi no ha terminado de 'seducir' futbolísticamente, espera ahora que esos movimientos tengan un efecto positivo en el juego y en los resultados.