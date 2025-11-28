Suzuki prevé aumentar un 7% sus matriculaciones y alcanzar 6.000 unidades en 2026

Suzuki prevé cerrar 2026 con 6.000 matriculaciones en España, lo que representa un incremento superior al 7% respecto a las 5.600 unidades estimadas para el cierre de 2025. Este incremento permitirá a la marca alcanzar una cuota de mercado del 0,5% en España, según ha expuesto el presidente de la compañía en España, Juan López Frade.

El incremento previsto para 2026 responde principalmente a la mayor disponibilidad de vehículos en la red de concesionarios, que ha sido el mayor problema que ha tenido la marca en este 2025.

Otra de las grandes noticias para la red es la llegada de un nuevo modelo tras el verano, cuyo lanzamiento reforzará el catálogo de Suzuki en España, pese a que la marca tendrá que compensar dos desapariciones importantes como son el pequeño Suzuki Ignis, que dejará de comercializarse por el endurecimiento normativo europeo y el Suzuki Jimny, otro superventas afectado por las restricciones de emisiones.

A ello se suma que la producción del Vitara eléctrico se está asignando prioritariamente a Reino Unido debido a sus exigentes requisitos de CO2, lo que limita temporalmente el stock disponible en España.

Durante su intervención, López Frade ha reiterado su preocupación por la aceleración de la normativa decidida por la Comisión Europea, incluida la revisión anticipada de los estándares de emisiones prevista originalmente para finales de 2025.

Más electrificación

A nivel general, López ha apuntado que el mercado español alcanzará las 1.190.000 matriculaciones en 2026, lo que supone un aumento cercano al 4% respecto a las 1.150.000 previstas para 2025. Estas cifras sitúan al mercado prácticamente en niveles previos a la pandemia, "lo que no deja de ser una buena noticia tal y como están las cosas", según ha manifestado el responsable de Suzuki.

No obstante, López Frade considera que el crecimiento podría ser mayor si existiera una política decidida de apoyo a la electrificación. En este sentido, ha criticado que, sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno "no puede poner en marcha planes serios" para incentivar el vehículo eléctrico, calificando 2024 y 2025 como "otro año perdido" en este ámbito.

López también ha señalado que los planes Moves Corredores y Moves Flotas Plus, financiados con fondos europeos, no podrán activarse hasta agosto de 2026, lo que retrasa nuevamente la llegada de ayudas efectivas.