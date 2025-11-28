¡La melé, en peligro! (o por qué quieren reducir su importancia en el rugby por el dominio sudafricano)

El pasado sábado se jugó un partido en Dublín que puede marcar un punto de inflexión en el presente continuo del rugby. Sudáfrica visitaba el Aviva en su gira de noviembre para medirse a una Irlanda que parece haberse quedado estancada. Los de Andy Farrell no han terminado de encontrar un sustituto para Jonny Sexton en la bisagra y además comienzan a ofrecer signos de agotamiento en una plantilla que se hace mayor. Especialmente en su delantera, donde no se atisba un relevo generacional de garantías en posiciones fundamentales del pack.

Sudáfrica arrasa a Irlanda

En este contexto, los Springboks saltaron al césped con un propósito indisimulable: demoler a los de verde en la melé. Y lo logaron de tal forma que todo el panorama oval habla de ello, hasta el punto que su superioridad devastadora ha llegado a generar peticiones que demandan que se reduzca la relevancia de la melé en el juego. Hay también quien exige que no se pueda pedir otro scrum (melé, en inglés) tras decretarse un golpe. El resumen del dominio de Sudáfrica en esos agrupamientos fue el siguiente: 16 melés en total (sin incluir reinicios) y 12 fueron con introducción de los bokkes. De esa docena ganaron ocho golpes, sacaron dos amarillas a los piliers izquierdos irlandeses (Porter y Paddy McCarthy) y sacaron un ensayo de castigo. Un panorama desolador para los irlandeses, que quedaron muy condicionados por la amarilla, que se convirtió en roja, a James Ryan en el minuto 20 por limpiar de forma peligrosa un ruck ante Malcolm Marx. Los sudafricanos arrancaron con una melé que acumulaba 930 kilos en la melé y la acabaron con 963. Mientras los irlandeses arrancaron con 907 y cerraron con 887 y metiendo incluso a Aki en el scrum. Una diferencia final de casi 80 kilos que arrasó las esperanzas de los hibernios.

Nada es casualidad en el juego sudafricano, donde Rassie Erasmus y su entrenador de melé, Daan Human, habían preparado milimétricamente el partido. Pusieron el foco en el pilar izquierdo irlandés, Andrew Porter, al que ya habían señalado en los cuartos de final del Mundial por su forma poco ortodoxa de entrar al agrupamiento, y aislaron a Furlong para reventar a Porter poniendo toda la presión con los 135 kilos de Du Toit y de Low sumados a los 117 de un Marx que cruzó su empuje. En el tramo final Sudáfrica se limitó a defenderse y a bombardear a los de verde con patadas que caían en la 22 irlandesa sin que los bokkes la disputasen en el aire, porque preferían meter presión en los puntos de conquista buscando golpes que convertir en melés para arrasar al rival. Pese a jugar en inferioridad toda la segunda parte, los de Farrell obtuvieron un heroico parcial de 6-5 a favor en la segunda mitad y dejaron el marcador final en una honrosa derrota (13-24) que no esconde la sensación de haber sido laminados por la melé sudafricana.

Pieter-Steph du Toit celebra junto a sus compañeros el triunfo de Sudáfrica sobre Irlanda / Peter Morrison / AP

La 'televisación' del rugby

Precisamente esto último es lo que ha abierto de nuevo un debate que aboga por reducir la importancia de la melé en los partidos. Una idea kafkiana que camina en la misma dirección que los cambios de reglamentación del rugby, que le acercan más al rugby XII y al VII que al rugby clásico de toda la vida con todas sus fases de juego. La 'televisación' del rugby aboga por aligerar el juego de fases donde el espectador no ve la pelota, como melés o mauls, apostando más por el juego a la mano. Una tendencia que está produciendo un desarraigo en el rugby de los aficionados clásicos que han jugado a un deporte en el que la melé es seña de identidad. Guste o no, la melé sigue condicionando un juego porque el componente físico sigue siendo desequilibrante.

Matt Williams, exentrenador de Leinster, ha pedido, tras el partido de Dublín, que se reduzca la importancia de las melés en el juego. "La melé emergió como un factor determinante en el juego y convirtió el espectáculo en un desastre. Fue simplemente horrible. Toda la gente que vino a ver el partido y los que lo vieron por televisión han visto que ha sido un desastre. Hay que quitarle poder a la melé", advirtió al final de la retransmisión del Irlanda-Sudáfrica. Su propuesta ha encontrado rápida respuesta en el exárbitro internacional galés Nigel Owens, que le respondió apuntando: "Si le quitas más poder al scrum, es como si estuvieras viendo un partido de rugby league. Si no hay espacio para las fases clásicas, eso acabará con la comunidad del rugby. Si te sigues entrometiendo con el cambio de reglas, lo arruinarás. El rugby es un juego en el que pueden tomar parte jugadores de todas las formas y tamaños. Y así debe seguir siendo".

En esta ventana de otoño Sudáfrica ha confirmado la supremacía de su selección, ganadora de los dos últimos Mundiales, que ha vencido con solvencia sus partidos en Irlanda (13-24), Italia (14-32), Francia (17-32) y Japón (71-6). Este fin de semana se miden a Gales, como fin de gira, y en 2027 volverán a partir como claros favoritos a conquistar la copa William Webb Ellis en el Mundial de Australia.