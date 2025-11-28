Piastri no se rinde y se lleva la pole sprint en Qatar; Alonso saldrá cuarto

Después de siete grandes premios 'desaparecido' Oscar Piastri ha vuelto. El australiano ha protagonizado un 'golpe de teatro' en la pista de Losail y arrancará desde la pole este sábado en la última carrera sprint de la temporada, secundado en primera fila por George Russell.

Lando Norris, que puede alzarse con su primer título este domingo, cuando tendrá su primera 'bola de partido', no podía fallar, pero a la hora de la verdad se ha visto superado por su compañero y también por su compatriota de Mercedes.

Max Verstappen ha terminado aún peor y se ha visto relegado a la sexta plaza de parrilla tras cometer un error en su primer intento de la SQ3. El neerlandés podrá minimizar daños mañana, ya que sale precedido por su compañero Tsunoda y con Norris a tiro.

Fernando Alonso, cuarto, ha rendido a gran altura en un fin de semana con Adrian Newey en el box de Aston Martin, mientras Carlos Sainz también ha ofrecido una buena impresión al volante del Williams, situándose octavo en parrilla.

SQ1: Verstappen al frente

La primera criba de clasificación sprint se ha disputado con neumáticos medios obligatorios, inéditos para todos después de la única sesión libre en el circuito de Losail.

Norris y Piastri se han encaramado a lo alto de la tabla de tiempos para empezar, lejos todavía de sus tiempos en los ensayos vespertinos. Verstappen les ha replicado (1.21.494), pero los pilotos de McLaren no han aflojado: 1.21.2 para Piastri, con Lando a 1 décima y Max, a 2.

Antonelli y Russell han esperado hasta el final para hacer su intento de vuelta rápida y Hamilton ha afrontado los últimos instantes en zona de peligro con el Ferrari.

Alonso, tercero en Libres 1, ha cerrado su vuelta con el mejor crono (1.21.2), pero Verstappen le ha mejorado (1.21.172), con los McLaren pasando a la siguiente ronda por detrás del asturiano y Carlos Sainz cerrando el top cinco.

Se ha confirmado el nuevo descalabro de Hamilton, eliminado a la primera junto con Stroll, Lawson, Gasly y Colapinto. El heptacampeón no levanta cabeza y mañana saldrá al fondo de la parrilla (18º).

SQ2: Alonso y Sainz, adelante

La segunda tanda ha comenzado con el anuncio de los comisarios, que han desestimado una doble obstaculización de Verstappen a Norris y Piastri.

En pista, golpe de autoridad de británico (1.20.9), con Piastri a 49 milésimas y Russell por delante de Verstappen.

La mejora de la pista ha marcado los mejores intentos, aunque Norris ha molestado a Alonso, que ha estado a punto de perder el coche y ha caído a la última posición, con un solo intento para jugárselo todo a una carta.

Verstappen , a pesar del tráfico, se ha situado tercero a la estela de los McLaren, aunque éstos aún con una vuelta por delante, que ambos han abortado.

Sainz ha pasado a SQ3 quinto y Alonso también ha cumplido su propósito en novena plaza. Entre los descartados: Hadjar, al que los comisarios le han quitado su mejor vuelta por límites de pista, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg y Ocon.

SQ3: La última 'mini pole', para Piastri

Los dos McLaren, los dos Red Bull, los dos Mercedes, los dos Williams, el Aston Martin de Alonso y el Ferrari de Leclerc han entrado en la lucha por la última pole sprint del año.

Verstappen ha cometido un error en su primera vuelta lanzada, lo que obligaba al tetracampeón a fiarlo todo al asalto final. Russell ha marcado la mejor vuelta (1.20.5), pero Piastri le ha superado y se ha situado al frente (1.20.241), como referencia. Norris se ha quedado a 44 milésimas de su compañero, mientras Max maldecía su suerte.

El desenlace ha sido épico, con una superpole a una vuelta en la que han saltado chispas. Verstappen se ha autodescartado, en sexta posición, aunque con Tsunoda por delante, que obviamente le cederá el paso en carrera.

Russell ha desafiado a los McLaren. No ha podido con Piastri, que se ha llevado la pole, pero sí con Norris, que ha terminado tercero y mañana saldrá en desventaja con su compañero. Alonso, no menos sorprendente, arrancará cuarto y Sainz lo hará octavo.