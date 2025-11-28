Telefónica y Dazn seguirán compartiendo los derechos de TV de LaLiga hasta 2032 por 1.050 millones al año

Telefónica y Dazn se han adjudicado los derechos de TV de LaLiga para el ciclo 2027/32. Como viene ocurriendo en el actual ciclo, las dos operadores emitirán cinco partidos por jornada, aunque el organismo que preside Javier Tebas ha conseguido incrementar el precio: de los 990 millones de euros anuales que está cobrando actualmente pasará a ingresar 1.050 durante las cinco temporadas que había puesto en el mercado.

Entre las dos operadoras pagarán un total de 5.250 millones de euros por los derechos durante esas cinco temporadas. De ellos, cada una de ellas pagará 2.635,36, según ha informado Telefónica a la CNMV, lo que implica que Dazn pagará alrededor de 2.615 millones. Casi lo mismo. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, cuando Telefónica disponía de tres jornadas en exclusiva, los dos operadores se han adjudicado dos paquetes iguales.

Previsible acuerdo Telefónica-Dazn

Con total seguridad, Telefónica buscará una negociación con Dazn para seguir emitiendo todos los partidos de LaLiga a sus clientes de Movistar+, como está sucediendo en el ciclo actual y como anticipó su consejero delegado, Emilio Gayo, hace unas semanas: "El objetivo fundamental no es ser el dueño de todo, sino que nuestros clientes tengan acceso a todo". Así que el coste para Telefónica no serán sólo los algo más de 1.000 millones de euros por temporada de los derechos que se ha adjudicado, sino que tendrá que sumar lo que pague a Dazn para poder contar también con los cinco partidos que se ha quedado la plataforma (y cuyo importe es confidencial).

Telefónica se confirma de nuevo como el rey del fútbol en TV en España. La seman pasada, La operadora comandada por Marc Murtra se aseguró el control de la emisión de la Champions en televisión cuatro años más. El grupo resultó adjudicatario de los derechos de TV de la Champions y del resto de competiciones europeas masculinas de la UEFA entre las temporadas 2027/28 y 2030/31. El importe total que pagará la teleco española asciende a 1.464 millones de euros, a razón de 366 millones por cada una de las cuatro temporadas, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una "excelente noticia"

LaLiga destaca que ingresará un 6% más que el ciclo actual por los derechos de los partidos de Primera División en el mercado residencial, un gran éxito dada la competencia creciente de la Champions y los síntomas de agotamiento del mercado en los últimos tiempos. Las cuentas del organismo que preside Javier Tebas elevan la facturación total en el ciclo 2027/32 hasta los 6.135 millones: "5.250 millones de euros para LaLiga EA Sports (Primera División) en residencial/hogar , 650 millones en HORECA (bares), 175 millones de LaLiga Hypermotion (Segunda División) y 60 millones correspondientes a derechos en abierto y resúmenes".

"En un contexto nacional e internacional complejo, haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros slubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.1 35 millones de euros", apunta Tebas, en declaraciones difundidas por LaLiga.