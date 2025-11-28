Laporta responde al fin a Florentino: "El Madrid tiene barcelonitis y una manía persecutoria contra la mejor época del Barça"

Joan Laporta ha pasado al fin cuentas a Florentino Pérez y sus controvertidas palabras en la Asamblea del Real Madrid, en las que relacionó los años dorados del Barça al caso Negreira. "El Real Madrid tiene barcelonitis y una manía persecutoria con la mejor época del FC Barcelona", ha señalado el presidente azulgrana en un desplazamiento a Andorra.

Ha esperado una semana Laporta a contestar el ofensivo discurso del mandatario madridista. En un momento de crisis deportiva tras la debacle de Stamford Bridge, el dirigente barcelonista se ha despachado a gusto, aunque en ningún momento ha mencionado el nombre del dirigente blanco. "Son unas declaraciones fuera de lugar. Denota la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece ser que tienen que hablar del Barça para justificar no se sabe qué. Están en todo momento presente en el procedimiento judicial llamado caso negreira, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada. El Barça jamás ha comprado árbitros ni es favorecido generalmente por los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid".

Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el único club partidario de la Superliga. / EP

"Sin ir más lejos -añadió- la jornada pasada les ayudaron con dos goles desde mi punto de vista no debían subir al marcador y que harían que el Barça estuviera hoy líder de la Liga". Y como ya ha cogido carrerilla, se ha animado a expandir las críticas al discurso que emerge de la capital. "Decir también tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa del Barça. Etapa en que no les gustó que fuéramos la referencia mundial. Estamos hablando del 2004 al 2015. Éramos un equipo reconocido, admirado y querido. El fútbol del Barça enamoró a todo el mundo. Buscan formas de justificar cosas que no son ciertas. Pero bueno, si ellos tienen barcelonitis, yo encantado, porque generalmente son épocas del Barça exitosas".

Críticas a la tele madridista

Y afiló las críticas a medida que proseguía con su discurso sin casi preguntas. Una larga respuesta que tenía claramente estudiada. "Ahora están en un momento de pánico por si el Barça puede tener otra época esplendorosa como la que intentan minimizar y desprestigiar. No voy a permitir que se metan con el Barça con esta impunidad".

Joan Laporta, presidente del Barça, en el Spotify Camp Nou. / ACN

Se ha metido en este momento con Real Madrid TV. "A lo mejor tratan de justificar lo que dice su televisión, que es digno de estudio, porque si eso no es intentar influir en los árbitros... Todo el mundo aprecia que la tele del Madrid, semana tras semana, intenta influenciar en los árbitros. Es francamente vergonzoso. No se puede ser tan cínico y decir que los árbitros favorecen al Barça cuando históricamente solo hay que ver quiénes han sido los presidentes de los Comités Técnicos de los Árbitros. ¡Los presidentes! Socios, exdirectivos y exjugadores del Madrid. Y no se escondían".

Defensa de Tebas

Laporta ha parecido ignorar en su alocución el momento de crisis del equipo de Hansi Flick tras la dura derrota en campo del Chelsea y que han hecho aflorar dudas sobre su fiabilidad. El barniz electoralista ha parecido también evidente. "Tienen pánico. Como en la mejor época el Barça ahora transmite sensaciones muy bonitas. Se ha instalado la alegría en el Barça. Tenemos un equipo de gente joven de presente y futuro, que lo hemos hecho con mucho trabajo, con mucha prudencia, porque hemos tenido una situación económica complicada. Ahora el club está salvado, en proceso de recuperación, y a lo mejor esto les genera pánico a que vuelva otra época esplendorosa. Ya la empezamos la temporada pasada".

El president de LaLiga, Javier Tebas, durant un acte a Buenos Aires. | JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE / JUAN IGNACIO RONCORONI

El mandatario azulgrana ha mostrado igualmente su desconfianza por la guerra entre LaLiga de Javier Tebas y el club blanco. "Esta historia de atacar tanto al presidente de la Liga me hace desconfiar. Yo tengo un histórico de enfrentamientos y acercamientos con Tebas. Le respeto porque es una persona de palabra, noble, con la que se pueda hablar y llegar a un acuerdo. El Madrid tiene una relación de enfrentamiento con LaLiga y están obcecados en echarlo. No es una buena noticia para nosotros. Deben estar pensando en poner a alguien concreto. No me genera confianza esta estrategia".