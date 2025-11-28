Mary Palmer, una maratoniana de 80 años en el Putxet

La de Mary Palmer, nacida en 1945 en Saqués (Huesca) es una de esas historias que de un modo u otro conmueven y llaman la atención. A sus casi 80 años, y tras toda la vida dedicada a la docencia en The Oak House School de Barcelona, desde hace unos años, dedica su jubilación a labores sociales que desarrolla con la oenegé Shamrock Nepal con niños sin recursos del país asiático. Su apabullante carisma y entrega al proyecto la llevarán dentro de un par de semanas a correr en Barcelona su segundo maratón para recaudar fondos para la fundación.

Mary Palmer, una mujer de 80 años, que cada día ve salir el sol desde el parque del Putxet. / JORDI OTIX

“Necesitamos recaudar fondos para siete niños nepalís con los que llevamos trabajando años. La escuela la tuvimos que cerrar el año pasado por falta de presupuesto y no podemos abandonarlos antes de que completen su educación”, explica con pasión esta pensionista que nunca se ha retirado. A Mary le cuesta hablar de sí misma, pero se le llena la boca relatando todos los proyectos que la oenegé en la que colabora ha conseguido sacar adelante como el de Shamrock Students Nepal. “Ellos son mi energía”, resume. A pesar de que siempre estuvo metida en labores sociales tanto en Barcelona como en el Reino Unido, donde vivió algunos años con su exmarido y su hijo, no fue hasta el último año de profesión cuando sintió la brutal conexión con Nepal y su gente que hoy la mueve y motiva sus carreras.

“Para mí, la jubilación a los 65 años fue un castigo. Amo y he amado siempre enseñar"

“Para mí, la jubilación a los 65 años fue un castigo. Amo y he amado siempre enseñar. El último curso que ejercí, hice el Camino de Santiago y viajé a Nepal a conocer la escuela en la que colaboraba una compañera inglesa. Quedé impactada. Me cambió la vida”, relata. Desde entonces se involucró en la asociación y empezó a viajar anualmente varios meses a Nepal a dar clase allí.

El resto de meses, cuando vuelve a Barcelona, de forma imperturbable, Mary acude al Parc del Putxet a las 8 de la mañana para entrenar todos los días. “Si abrieran antes iría antes, porque tengo muchas cosas que hacer durante el día con la oenegé”, explica esta profesora de primaria jubilada pero muy ocupada.

Diez kilómetros diarios

Desde hace varios años, se ha convertido en su rutina diaria correr 10 kilómetros por este parque y los vecinos la conocen y animan. “Correr y caminar siempre fue mi vía de escape y lo que me daba paz. De joven corría, y mis amigas siempre me dijeron que si hubiera tenido un entrenador hubiera podido ser buena. Aunque nunca dejé de hacer ejercicio, lo retomé más seriamente tras la pandemia. En la pandemia iba a nadar a la playa de Barcelona, caminaba muchísimo e hice migas con un grupo de jóvenes que subían por Collserola”, explica. Desde hace tres años, Mary ha encontrado la forma de unir esas dos pasiones que siente en el alma y utiliza el deporte para recaudar fondos para la fundación.

Mary Palmer, con Barcelona de fondo este viernes. / JORDI OTIX

“En 2023 me apunté a la Cursa del Corte Inglés. Son solo 10 kilómetros, y yo ya los hacía cada mañana, así que me ayudaron a abrir un 'crowdfunding' y conseguimos recaudar 3.000€. El año pasado, decidí que debía hacer algo más grande para recaudar más dinero y me quise apuntar a la Mitja pero no quedaban dorsales y me apunté a la Marató de Barcelona”, explica la mujer. La intención de Mary, aquel primer año era completar 20km y salirse del recorrido, pero los ánimos de la gente la llevaron a terminar el circuito completo.

Segundo maratón solidario

“Yo no tenía experiencia en Maratón. Me equivoqué al inscribirme y me apunté en el cajón de 3h. Al final la completé en el máximo tiempo, pero es que no sabía nada de nada. No sabía qué eran los geles, ni el muro, ni he tenido nunca entrenador, ni ninguna estrategia. Solo quería recaudar dinero para Nepal. Fue una experiencia increíble”, trata de excusarse ante tal gesta. “Considero el deporte importantísimo, algo que todo el mundo debería incorporar en sus vidas. A mí me ha acompañado siempre”, explica Mary.

“Considero el deporte importantísimo, algo que todo el mundo debería incorporar en sus vidas. A mí me ha acompañado siempre”

Lamentablemente, el pasado año a duras penas recaudó dinero con el reto y este año ha querido volverlo a intentar. “Este año he conseguido atraer el interés de algunos medios de comunicación y espero que eso de a conocer nuestra fundación y su labor con los niños necesitados de Nepal. Me ha ayudado mucha gente que me ve correr todas las mañanas en el parque a difundirlo y yo hago lo que puedo en mis redes”, relata Mary.

Mary Palmer, camino al parque del Putxet para su entreno diario. / Jordi Otix

A pesar de sus casi 80 años (una cifra que parece increíble teniendo en cuenta su vitalidad y actitud) esta mujer menuda e hiperactiva gestiona su propia cuenta de Facebook e Instagram en las que comparte sus ‘GoFundMe’ e iniciativas solidarias para tratar de conseguir financiación. “Soy mayor y hago lo que puedo, pero me ayudan compañeros de la fundación y voluntarios”, explica.