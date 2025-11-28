Flick reclama que el Barça se reivindique ante el Alavés

A Lamine Yamal y a los demás les toca "dar un paso adelante y demostrar que el Chelsea forma parte del pasado". Una forma de decir que han de reivindicarse y reparar la herida de Stamford Bridge. Porque el 3-0 ha dejado huella, ha admitido Hansi Flick, y no hay mejor terapia de curación que una victoria sobre el Alavés.

"Anímicamente estamos todos mal" reconocía el técnico, y no solo Ronald Araujo, ausente de los entrenamientos los dos últimos días, víctima de un virus estomacal. El Barça se sumerge en la Liga con tres partidos de sábado (Alavés, 16.15 h.) a sábado (visita al Betis, 18.30 h.) con el del Atlético este martes (21 h.). La victoria brindaría la satisfacción de reportar el liderato momentáneo, a la espera de si el Real madrid fuera capaz de recuperarlo en Girona el domingo por la noche (21 h.).

Pedri y Casadó, en el entrenamiento de este viernes. / Valentí Enrich / SPO

Flick dijo en Londres que era positivo ante el futuro inmediato del equipo; deseaba serlo porque cuenta con la reincorporación de varios jugadores. Lo es porque lo que ve en los entrenamientos le satisface plenamente.

La añoranza de Raphinha

En primer lugar, la de Raphinha. "Claro que le he echado de menos", ha reconocido del futbolista que el dio 34 goles y 26 asistencias para coronar una grandiosa temporada. Le ha echado de menos porque "es uno de los jugadores más centrados del equipo" y porque "se ajusta mucho a nuestra filosofía". Una filosofía que establece que los delanteros son la primera barrera de presión. "Rafa tiene un impacto muy positivo cuando defendemos, cuando hay transiciones", desarrollaba Flick, que vinculó la producción anotadora del brasileño con esa intensidad y esas prontas recuperaciones del balón.

Varios jugadores, en un parón del ejercicio. / Valentí Enrich / SPO

Pedri, en la segunda mitad

El técnico arde en deseos de alinearle de titular después de dos meses de baja. Le dio 9 minutos ante el Athletic y 28 en Chelsea. Igual que a Pedri, con quien se mantiene la prudencia de evitar riesgos. Saldrá en la segunda mitad, adelantó el técnico, y será otro quien ocupe la plaza de Fermín, que regresó de Londres con una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

Marcus Rashford fue el tercer nombre que citó Flick para que refuerce los recursos del Barça, necesitado de fondo de armario hasta final de año. De ahí que Andreas Christensen cobre opciones de ser titular, sea de central o de mediocentro ante la presumible ausencia de Araujo. El técnico ha de repartir minutos. Eric Garcia es el jugador más utilizado de la plantilla

A Lamine Yamal se los restó en Londres con una sustitución que el muchacho pareció no encajar demasiado bien. Tal vez su rostro desprendiera su enfado por el mal partido que hizo, arrasado por Marc Cucurella. "Para mí es uno de los mejores laterales del mundo y uno de los más inteligentes", destacó Flick para justificar la decepcionante actuación del extremo azulgrana, a que emplazó a que entierre el negro recuerdo del martes.