España golea sin acelerar a Canadá antes de los cuartos del Mundial de fútbol sala (0-7)

La selección española femenina cerró su fase de grupos en el Mundial de Fútbol Sala que se está disputando en Filipinas con una nueva goleada, por 0-7, ante Canadá, en un encuentro donde reservó fuerzas para el tramo decisivo del campeonato que arranca este próximo lunes.

El equipo que entrena Clàudia Pons afrontó este tercer choque ya clasificada para los cuartos de final como primera de grupo tras sus triunfos ante Tailandia (5-2) y Colombia (5-1), y no tuvo excesivos problemas ante el combinado norteamericano que apenas inquietó a la campeona de Europa.

Control sin riesgos

Esta, sin acelerar demasiado pensando ya en su partido de cuartos de final del lunes ante Marruecos, no necesitó demasiado para encarrilar su encuentro y ya al descanso lo había finiquitado con los goles de Antía Pérez, Danny Domingos, Laura Córdoba, Ale de Paz y Cecilia Zarzuela ante un rival endeble a nivel defensivo.

Tras el descanso, España continuó controlando el partido sin tomar excesivos riesgos y sin pasar demasiados apuros y aunque Marta López-Pardo y Noelia Montoro pusieron el 5-0 con más de diez minutos por jugarse, el combinado español no hizo más daño a Canadá.

Marruecos, el lunes

"Uno de los objetivos en esta fase era terminar primeras, hacer un buen juego y sobre todo para hoy tener claro que esto es un Mundial y que seguimos trabajando para generar confianza. Nos esperan unos cuartos de final bastante duros, con lo cual ahora pensar en ellos y en estar lo mejor preparada posible", señaló Clàudia Pons tras el encuentro.

La seleccionadora no esconde que su equipo llega "con confianza" al choque de cuartos de final. "Hemos marcado muchos goles y hemos encajado pocos. Marruecos va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajarlo bien", advirtió.