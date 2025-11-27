Xavi Vilajoana presenta su precandidatura a presidir el Barça para acabar con "la gestión demencial de Laporta"

Xavi Vilajoana asegura que le sale "del alma" presentarse a las elecciones del Barça. Como si fuera una vocación servir del club. Pero existe en el compendio de sus motivaciones lo que cree que es "una necesidad" y es la de cerrar "la gestión demencial de Laporta". Porque ese es el adjetivo, "demencial", con el que calificó el mandato del presidente elegido en el 2021, "un timonel sin rumbo cuya hora de ruta es la improvisación".

Transcurridos cinco años, en 2026 llega el momento en el que los socios "pasen cuentas" con sus votos después de haber sido orillados desde la última vez que acudieron a las urnas. "No es el Barça que queremos y necesitamos", recoge Vilajoana del sentir de los culés. "No veo ninguno de los valores que han hecho grande al Barça", afirma al ver "la falta de estrategia y seriedad" de la junta de Laporta.

Vilajoana a atiende las preguntas en la rueda de prensa efectuada en un hotel de Barcelona. / Jordi Cotrina

Asumir la responsabilidad

"Me ilusiona muchísimo ser presidente del Barça. Y si no me ilusionara también me presentaría, porque ahora no podemos mirar a otro lado; ahora hay que asumir la responsabilidad de ayudar al club", sostuvo Vilajoana al presentarse este jueves como precandidato. Una responsabilidad que se añadirá a las que ya detentó, tras enumerar que fue canterano del equipo de fútbol, jugador del equipo de fútbol sala, y gobernó como directivo esa sección, el fútbol formativo y el futbol femenino. Un paso añadido después de 21 años de vinculación, hijo además de un exdirectivo.

Vilajoana no teme que le menten el pasado. Casi lo desea. "He sido directivo con los tres últimos presidentes: con Laporta, Rosell y Bartomeu. Todos me llamaron para que fuera a trabajar al club, a aportar mi conocimiento y mi experiencia. Todos se dirigieron a mí", presumió el socio culé, de 52 años (2 de enero de 1973), ingeniero industrial, licenciado en administración y dirección de empresas y presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, la de Catalunya y del Salón Construmat de Fira de Barcelona.

Presentación de Xavier Vilajoana como precandidato a la presidencia del FC Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

Conocedor, por tanto, de lo que representaba la concesión a Limak de la reconstrucción del Camp Nou, Vilajoana censuró que la junta de Laporta de "no sabe lo que lleva entre manos" a tenor de por las alteraciones que ha vivido el proyecto y los sucesivos aplazamientos para el regreso al estadio hasta culminar la "improvisación" de anunciarlo con una semana de antelación: "Nunca he dicho que fuera una obra fácil; es complicadísima, única en el mundo porque es una mezcla de remodelación y obra nueva", matizó.

"El 'mas robat'"

La elección de Limak es un ejemplo de la forma de obrar de Laporta. Hubo otros, como los patrocinios pactados con la República Democrática del Congo y otras empresas de dudosa procedencia y prestigio de activos digitales. "¿De verdad no podemos encontrar un esponsor que no sea con este tipo de empresas? ¿De verdad no son capaces de lograr ingresos y evitar asociarnos con según qué marcas?, se preguntaba Vilajoana, que utilizó la expresión catalana "mas robat" para avisar de la situación en la que mantiene al club: un lugar devastado y empobrecido.

Xavier Vilajoana, durante su comparecencia de este jueves. / Jordi Cotrina / EPC

Clonar La Masia en el mundo

Lo había justificado Vilajoana al exponer semanas atrás un informe económico por el que situaba la deuda en los 4.000 millones de euros y el ridículo aumento de los ingresos ordinarios, que lo cifró en el 0.4%. En ese comparecencia, y lo repitió de nuevo, prevé un aumento de un 30%.

Una parte de ese porcentaje procederá de la "monetización" de los aficionados que siguen al Barça en las plataformas digitales; otra llegaría mediante la "clonación" del proyecto de La Masia en otros continentes fuera de Europa mediante acuerdos con otros clubs, lo que permitiría controlar las promesas que pudieran surgir en todos los mercados. "Tendríamos jugadores ya formados que nos podrían servir a nosotros o venderlos a otros clubs", explicó.

"No es posible que con un presupuesto de 1.000 millones no se puedan destinar 30, 40, 50 millones para los socios, que es lo que se paga para cerrar acuerdos de patrocinio", dice en alusión a la comisión que Laporta pagó a Darren Dein por Nike.

Erling Haaland, durante el partido del Manchester City y el Bayer Leverkusen de la Champions el pasado martes. / DPA vía Europa Press

"Nuestro Haaland no está en el City; nuestro Haaland está en La Masia”, expuso a modo de ejemplo para subrayar que la cantera azulgrana ha de ser un eje de la política deportiva del futuro. Otro será la potenciación de las secciones -"no son un cuerpo de coste, forman parte de la plurideportividad que es una de nuestras señas de identidad- y la creación de una categoría femenina en cada disciplina. Y otro, la recuperación del vínculo con los socios.

