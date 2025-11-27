Secuelas de Stamford Bridge: Fermín se lesiona y estará dos semanas de baja

El FC Barcelona ha comunicado que Fermín López tiene una "pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha" y estará de baja durante un tiempo aproximado de dos semanas. El centrocampista de 22 años fue sustituido en la derrota contra el Chelsea (3-0) sobre la hora de encuentro con molestias, y todo apunta a que se perderá los próximos tres compromisos como mínimo, empezando por el de este fin de semana contra el Alavés y el de la semana que viene en casa contra el Atlético de Madrid. Se estima que podría estar recuperado para el partido de Champions contra el Eintracht de Frankfurt del 9 de diciembre.

Fermín se perdió cuatro partidos entre septiembre y octubre de este año por una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, de los cuales el Barça solo pudo ganar dos. No estuvo en la derrota contra el PSG y tampoco en la de 4-1 en Sevilla. Como consecuencia tampoco entró en la convocatoria de la selección española. La temporada pasada no pudo disputar un total de 15 partidos por lesiones musculares.

No todo son malas noticias en can Barça: Pedri podría entrar en la convocatoria para el partido del sábado en el Camp Nou. De hecho, este jueves ya se ejercitó junto a sus compañeros. Las bajas en el centro del campo han mermado el juego del Barça en las últimas semanas y la vuelta del canario podría ser clave para que el club azulgrana recupere el dominio desde la posesión. En Stamford Bridge el equipo salió con Eric García y Frenkie De Jong en la medular y sufrió mucho con balón.

La baja de Fermín también supone una oportunidad para que Dani Olmo coja continuidad en la posición de mediapunta, siendo otro jugador que ha tenido varios problemas musculares a lo largo de su carrera y esta temporada ha perdido protagonismo en los planes de Hansi Flick.