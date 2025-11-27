El Rayo sufre su primera derrota europea al dejarse remontar por el Slovan de Bratislava

El Rayo Vallecano cosechó este jueves su primera derrota de la fase de grupos de la Liga Conferencia al perder por 2-1 con el Slovan de Bratislava, que, aprovechando dos errores defensivos, remontó en tres minutos de la segunda parte el gol inicial en la primera de Fran Pérez.

El equipo madrileño llegó a Bratislava ilusionado y convencido de sus oportunidades de salir victorioso del partido y, en los primeros siete minutos, encadenó dos ocasiones que dejaron claras sus intenciones. La primera, con un disparo de Gerard Gumbau que obligó a Dominik Takac a hacer una parada a mano cambiada. Poco después Jorge de Frutos volvió a probar al portero eslovaco con un remate que le obligó a estirarse para no encajar.

Un minuto después de esa segunda ocasión Vladimir Weiss recibió dentro del área, lanzó un disparo cruzado que le salió mal y, en el segundo palo, Sporar remató libre de marca a gol aunque el árbitro lo invalidó por fuera de juego.

Esa acción metió un buen susto al Rayo, que tardó unos minutos en recomponerse, los mismos que tardó en abrir el marcador Fran Pérez tras una acción individual. El atacante valenciano se llevó en la pugna con sus defensores un balón botado desde su área por Augusto Batalla y logró lanzar un disparo que tocó ligeramente en la espalda de un rival y se metió en la portería local.

El Slovan, tras esa jugada, no se vino abajo y pisó más el área rival, aunque el máximo peligro que tuvo fueron centros lateral bien desbaratos por la defensa rayista, que todo lo segura que se mostró en la primera parte no lo hizo en la segunda, en la que solo en siete minutos se vio remontado en el marcador.

El primero gol del conjunto eslovaco llegó tras un córner que acabó recogiendo en el costado izquierdo Weiss, que puso un centro raso al corazón del área para que Guram Kashia, libre de marca, empujase al fondo de los mallas.

El segundo vino precedido de un error de Florian Lejeune, que cedió un balón hacía Batalla que se quedó corto y que recuperó Weiss, que se anticipó al portero argentino y le regaló el esférico a Yirajang, que solo tuvo que meter el pie para marcar.

Iñigo Pérez lamentó desde la banda los dos errores defensivos de su equipo y movió su banquillo para dar entrada a dos jugadores de peso, el centrocampista Oscar Valentín y el extremo Álvaro García, que dieron un aire fresco al juego de su equipo y dotaron de mucha verticalidad a su ataque, aunque faltó profundidad.

El paso de los minutos y, sobre todo, la seguridad que demostró en defensa y en el centro del campo el Slovan de Bratislava fue haciendo diluirse poco a poco al Rayo Vallecano, que lo intentó hasta el final y pudo empatar en el tiempo añadido con un remate de cabeza de Lejeune al poste.