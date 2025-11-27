Hemos atravesado el primer tercio del campeonato y los números del club son algo más que alentadores y por tanto formularé la pregunta que corresponde, que no tiene porqué bautizarse como trampa o ventajista: ¿Cuántos de ustedes hubieran firmado tras la jornada 14 estar sextos en la tabla?

Más allá de lo que explican los números, traducidos en goles, minutos, asistencias, etc., me quedo con la forma y la comprobación de cómo jugamos y de cómo afrontamos los partidos. Lo que desde el fútbol de siempre hemos denominado como “hambre”, que por una vez lo conjugaremos con las ganas de comer. Porque, ¿cuánto tiempo hace que no veíamos al equipo la posibilidad de marcar un gol, ante cualquier rival, en el minuto 92 sea en casa o a domicilio? Todo esto era impensable hace algo más de un año. Y es que al final todo se reduce a la actitud. Así que nos quedan las dos terceras partes del torneo para sumar otros 21 puntos y verificar la permanencia. A partir de ahí, toca soñar.

Y a todo esto se reunió la junta de accionistas que presentó cuatro nuevos consejeros: Alan Pace, Antonio Dávila, Stuard Hunt y Rafa Marañón. Como ya avancé hace dos meses en esta misma columna, Mao Ye sigue como CEO. Y también Rastar mantiene un porcentaje accionarial, momentáneamente, con unas décimas por encima del 16%, una deuda casi insignificante, además de un patrimonio neto que supera los 100 millones de euros. Todo esto parece muy engorroso, ¿no? Es LaLiga que pone las normas que los clubs deciden y aprueban, no lo olvidemos.

Ahora nos conviene zumbar un “peremillazo” en Balaídos y pasarle la mano por la cara a un tal Iago Aspas, quien el año pasado se pasó cinco aldeas criticando el juego perico en una y otra, y otra, y otra entrevista. No lo hizo jamás contra otro equipo: sólo contra el Espanyol, como si todos los rivales a los que se enfrentó el Celta fueran el Bayern de Múnich. Pero… ¿Verdad que no lo fueron? Pues el Celta, tampoco.