La España de Chus Mateo se estrena con una cómoda victoria en Dinamarca

La nueva era de la selección española de baloncesto ha arrancado con una victoria (64-74). Era lo previsible, pues no es precisamente Dinamarca un rival de colmillo afilado, 70 años sin presencia en un gran torneo, pero la satisfacción no es menor por ello. Sobre todo para un Chus Mateo que estrenó este jueves el cargo de seleccionador, tras el largo y prolífico tiempo de Sergio Scariolo en el cargo.

Ganó y durante muchos minutos convenció en la localidad danesa de Farum la selección, en el estreno también de la clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Tremendamente superior en el rebote y ágil en las recuperaciones, España no dio una sola opción a una Dinamarca resignada a la superioridad de su oponente. Jaime Fernández (15 puntos) y el debutante Great Osobor (12 puntos y 8 rebotes) fueron los líderes anotadores de un regreso a la competición en la que la prioridad, evitar un susto, quedó debidamente cumplimentada.

Yusta, el único del Eurobasket

Como siempre ocurre en las Ventanas FIBA, esta era una selección b. Santi Yusta, máximo anotador de la Liga ACB, era el único que repetía del Eurobasket del verano pasado, además de un Alberto Díaz que se perdió el torneo por lesión. Sin jugadores de Euroliga (salvo el madridista Izan Almansa) ni aquellos que juegan en EEUU, era una selección poco reconocible para el aficionado ocasional, llena de clase media de la ACB.

Un plantel suficiente, en todo caso, para doblegar a una Dinamarca que se encuentra en otro escalón competitivo, con varios jugadores que han pasado por la Primera FEB española. También para superar esta primera fase, en la que se clasifican para la siguiente tres selecciones de las cuatro en liza: las otras son Georgia (rival el domingo en Tenerife, con Shengelia como estilete) y Ucrania, ganadora este jueves del partido entre ellas (79-92).

Serán enfrentamientos, a priori, más exigentes que el de este jueves. Un partido en el que Mateo aprovechó para repartir minutos entre sus 12 jugadores y realizar continuas rotaciones (sólo Álex Reyes se quedó sin anotar), tras apenas cinco días de entrenamiento con sus nuevos jugadores. Aunque se notaran, porque los titulares que eligió el seleccionador ofrecían un rendimiento superior, en líneas generales, al de sus sustitutos, a excepción de un Osobor que se estrenaba con España, dejando muy buenas sensaciones.

Anotación repartida

En cualquier caso, casi todos tuvieron su momento, sobre todo en una primera parte de frenesí anotador, en la que el rebote ofensivo fue clave para ir asfaltando el triunfo. Primero Yusta, más tarde Osobor y Paulí, al final Jaime Fernández... Entre todos ellos, con menciones para los bases (Alberto Díaz y Cárdenas) y para la solidez de Dani Díez construyeron un 33-45 al descanso que iba a ser un colchón más que suficientes.

España, ya sin prisa, dio continuidad a su superioridad en el tercer cuarto, encarando el parcial final con una ventaja de 13 puntos (47-60). Pasó entonces por momentos de excesiva relajación, pero el triunfo jamás llegó a estar en duda, pese a los esfuerzos de Tobias Jensen (20 puntos), el mejor de Dinamarca. El domingo, contra Georgia, la exigencia será diferente.