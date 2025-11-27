El Arsenal reclama el trono en Europa: líder en solitario y pleno de victorias

Ambos equipos salieron al campo sabiendo que uno de los dos iba a perder el pleno de victorias en la Champions. El Emirates recibió a sus jugadores con la adrenalina de la victoria en el derbi del norte de Londres del domingo (4-1), y a pesar de no dominar el esférico en los primeros minutos de partido, el Arsenal impuso su estilo basado en la solidez y terminó imponiéndose por 3 goles a 1. Primero sacó provecho de su mayor arma hasta ahora: la estrategia a balón parado. Timber adelantó al conjunto local con un cabezazo que Neuer no calculó, el jovencísimo Karl (17 años) igualó el encuentro a los diez minutos y en la segunda parte la entrada de Calafiori cambió el partido. Lewis-Skelly estaba siendo el eslabón débil de la zaga 'gunner', y el italiano solo tardó un minuto en marcar las diferencias con una asistencia que Madueke solo tuvo que empujar. Neuer volvió a salir a destiempo en el centro del campo y Martinelli sentenció el duelo a quince minutos del final.

Los números nunca mienten

El guardameta alemán de 39 años encajó el décimo gol con el Bayern en Champions tras cometer un error individual, un dato que explica su larga trayectoria pero también su propensidad a arriesgar en situaciones límite. Quiso salir a cortar un pase al espacio y fue sorprendido por un control en carrera con el muslo de Martinelli, que remató a puerta vacía para sellar los tres puntos y la primera derrota de la temporada para el conjunto bávaro. Lo más llamativo es que cuatro de los diez errores que ha cometido Neuer en Europa han sido en el Emirates. Al campeón del mundo no se le da bien este estadio y el equipo lo sufrió tras cinco partidos invictos ante el Arsenal.

Gabriel Martinelli define con tranquilidad tras el error de Neuer. / Kin Cheung / AP

Los de Kompany no solo sufrieron atrás, sino que también firmaron su peor partido en ataque hasta el momento. Venían de marcar dos o más goles en cada uno de sus 17 partidos anteriores, pero su único gol no fue casualidad, pues también registraron el menor número de tiros esta temporada (8), de goles esperados (0.69) y toques en el área rival, según Opta, cuyo superordenador ya sitúa al Arsenal como el favorito para ganar la competición con un 22.6% de posibilidades.

Había advertido en la previa Harry Kane, que conoce bien al Arsenal de su época con el Tottenham, del peligro que traían los saques de esquina rivales, y el marcador no tardó en darle la razón. "Tienen una buena estructura, dominan el balón dividido y obviamente, las jugadas a balón parado. Sabíamos que iban a ser peligrosos." El equipo londinense ha marcado 12 de sus 24 goles a balón parado esta temporada en liga, 17 entre todas las competiciones sin contar penaltis, el que más en las cinco grandes ligas europeas.

El delantero inglés está siendo uno de los mejores jugadores del mundo esta temporada por sus cifras goleadoras (24 goles en 19 partidos con el Bayern), pero vivió una pesadilla en el norte de Londres. Ni un remate en 90 minutos, la primera vez en su carrera que le ocurre contra el Arsenal. Una estadística más que reveladora teniendo en cuenta que el exjugador del Tottenham era el máximo artillero rival en el feudo 'gunner', habiendo marcado seis veces en sus diez visitas anteriores, quince goles en veintiún partidos en total contra el Arsenal, quien lo secó y limitó el conjunto bávaro a solo dos tiros a puerta.

Harry Kane se lamenta durante el partido entre Arsenal y Bayern. / BEN STANSALL / AFP

La Premier vuelve a imponerse

Si el Bayern llegaba invicto en todas las competiciones y primer clasificado de la Bundesliga, el Arsenal lo hacía como líder de la máxima competición inglesa, y como dijo Robert Sánchez, portero del Chelsea, tras la victoria de su equipo ante el Barça, "todos son muy buenos hasta que llegan a la Premier League". La verdad es que en la primera parte el encuentro estuvo igualado, y el Bayern gozó de la mayoría de la posesión, aunque no supo sacarle rédito y fue de más a menos a diferencia del Arsenal, que tiró de profundidad de plantilla para sobreponerse a la lesión de Trossard al final de la primera parte y dominar en la segunda: 9 de sus 12 tiros totales llegaron en los últimos 45 minutos de partido.

El equipo al completo del Arsenal celebra el tercer gol de la noche. / BEN STANSALL / AFP

La última vez que el Arsenal ganó sus primeros cinco partidos en Champions fue exactamente hace veinte años, en la temporada 2005-06, cuando precisamente lograron llegar a la final que terminaron perdiendo contra el Barça. A falta de nueve puntos por disputarse, los de Mikel Arteta están prácticamente clasificados para los octavos de final, y el foco se pone ahora en la Premier League. El próximo rival de los gunners en liga es nada más y nada menos que el último verdugo del conjunto azulgrana, el Chelsea. El Arsenal, invicto en sus últimos 16 partidos, se vuelve a enfrentar a un segundo clasificado como líder, y lo hace con la posibilidad de escaparse a siete puntos de ventaja tras trece jornadas.

Ingleses por Europa

Las palabras de Robert Sánchez se pueden aplicar a los enfrentamientos entre equipos de Premier League y La Liga española, pero no sirven como norma general. El triunfo del Chelsea frente al Barça acentúa un desequilibrado balance de 8 victorias y 1 derrota favorable a los británicos en el enfrentamiento directo entre las dos ligas, pero en esta misma jornada se han dado resultados en contra de tres de sus representantes. El Liverpool sigue sin levantar cabeza a pesar de la inversión millonaria y ya ni se siente seguro en Anfield, donde cayó contra el PSV ayer por la noche (1-4). El Tottenham visitó el Parque de los Príncipes de París sin mucha esperanza y le endosaron una manita a pesar de ponerse por delante en el marcador hasta dos veces (5-3). Pep Guardiola pensó que podía rotar contra el Bayer Leveruksen, sentó a Haaland en el Etihad y lo pagó caro a dos semanas de su visita al Bernabéu (0-2).