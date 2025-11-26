"Ha sido duro, muy duro", confiesa Joan Garcia, mientras Flick insiste en ser "positivo" tras la debacle con el Chelsea

El contraste entre las opiniones de los jugadores y la de Hansi Flick era tan abismal como la transformación del Barça que goleó al Athletic en el Barça que fue arrollado por el Chelsea. El técnico introdujo en cada respuesta la coletilla de que era "positivo" a pesar de la evidente catástrofe.

"Ha sido duro, muy duro", confesó Joan Garcia sobre el mismo césped. El meta comprobó desde su portería la mayor intensidad de los jugadores ingleses a medida que iba contando las oleadas que entraban en su área. Encajó tres goles legales y tres goles más que fueron anulados. Quince remates conectaron los futbolistas ingleses, tres veces más (cinco) que sus compañeros, disminuidos en el segundo tiempo por la expulsión de Ronald Araujo.

De Jong, Fermín y Lewandowski se acercan al árbitro esloveno Slavko Vincic, durante el partido ante el Chelsea. / Valentí Enrich / SPO

El intenso fútbol inglés

Eric Garcia encontró una explicación táctica al naufragio y reconoció la mayor eficacia del Chelsea en saltar a la presión y encontrar el hombre libre. Pero había también una razón actitudinal. "Tenemos que ser un poco más competitivos en este tipo de partidos que te van al duelo y a los segundos balones; si no te haces fuerte, es imposible ganar", analizó el defensa en base a su experiencia en el intenso fútbol inglés.

Eric militó cinco temporadas en el Manchester City, las dos últimas en el primer equipo, y conoce el estilo que se estila en la isla pese a que la presencia de futbolistas británicos se acerca a lo residual. Dos había en el Chelsea: el central Trevoh Chalobah y el centrocampista Reece James, el capitán.

Eric Garcia y Fermín López acosan a Enzo Fernández. / Valentí Enrich / SPO

Flick, en cambio, persistió en su voluntad de no atormentarse por una derrota dura, que dificulta mucho el tránsito directo hacia los octavos de final. Ante el Chelsea encajaba su derrota europea más dura como entrenador. Nunca había perdido por semejante diferencia de tres goles y nunca su equipo, en 37 partidos (18 con el Bayern y 19 con el Barça), se había quedado sin marcar.

Los jugadores del Barça agradecen a los aficionados culés su apoyo al final del Chelsea-Barça. / Valentí Enrich / SPO

Razones para ser positivo

No lo tuvo en cuenta cada vez que se acercaba al micrófono. "He visto cosas positivas" y "tengo que pensar en positivo" fueron dos frases que aparecieron en su primera intervención junto con la evidencia de que "hemos perdido demasiados balones".

Era positivo el técnico porque aún quedan nueve puntos en liza en las tres últimas jornadas. El Barça recibe al Eintracht Fráncfort el próximo 9 de diciembre, visitará al Slavia de Praga el 21 de enero en la séptima jornada y cerrará la liguilla en casa con el Copenhague siete días más tarde. Era positivo Flick porque pudo dar más minutos a Raphinha -hasta que pueda darle la titularidad- y vio recuperado a a Marcus Rashford, ausente ante el Athletic tras un proceso febril.

Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea, saluda a Dani Olmo en presencia de Gerard Martín. / Valentí Enrich / SPO

Hablar con Araujo

"Tuvimos una oportunidad muy buena de marcar con Ferran, pero después cambió todo y era muy difícil recuperarse con diez jugadores, explicó Flick, sin querer cargar las tintas sobre Araujo. Le concedió el beneficio de la duda en la primera tarjeta -"no sé lo que ocurrió, tengo que ver la acción y hablar con él", apuntó para evitar ser taxativo- pero en la segunda "no tenía que haber entrado de esa manera, no era el momento ni la jugada adecuada, pero estas cosas pasan en el fútbol".

Flick encontró la excusa perfecta con la expulsión de Ronald Araujo que tanto condicionó las posibilidades de reengancharse al partido. El Barça sólo perdía por 1-0 al descanso. El segundo tanto del Chelsea, sin embargo, llegó a los diez minutos de la reanudación. De ahí que en sus reflexiones acotara el discutido nivel del equipo a la cita con el Chelsea. "Veremos otro Barça en el próximo partido", garantizó. "Estamos entrenando muy bien, con mucha calidad y más intensidad que hace cinco semanas y varios jugadores están volviendo", añadió.